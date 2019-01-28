Артисты цирка Астаны стали обладателями специального приза на фестивале в Монте-Карло

Эквилибристы Столичного цирка стали обладателями специальных призов на престижном Международном фестивале циркового искусства в Монте-Карло, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу управления культуры и спорта Астаны.
Артисты Ёка Конурбаева и Назерке Мерекекызы выступили с оригинальным номером «Эквилибр на сигвее». За отличное исполнение артистки были удостоены особого внимания от коллег из Варшавы и Якутии.
В этом году артисты цирка Астаны впервые выступали на данном фестивале, отметили в управлении.
43-й Международный фестиваль циркового искусства проходил в Монте-Карло с 17 по 27 января. Он был основан князем Монако Ренье III в 1974 году и регулярно проводится под патронажем принцессы Монако Стефании. В этом году на фестивале выступали молодые артисты из 15 стран в самых различных цирковых жанрах, таких как акробатика, клоунада, эквилибристика, магия и дрессура.
Приглашение выступить дуэт эквилибристок Ёки Конурбаевой и Назерке Мерекекызы получил во время ежегодного фестиваля циркового искусства «Эхо Азии», который проходил в Астане в начале июля прошлого года в рамках празднования 20-летия столицы. Творчество девушек оценил президент Европейской цирковой ассоциации, вице-президент циркового фестиваля в Монте-Карло Урс Пилс , который был в составе жюри фестиваля «Эхо Азии», и лично пригласил их стать участницами самого крупного циркового события в мире.
К слову, номер «Эквилибр на Сигвее» занял 3 место по итогам фестиваля в Астане, добавили в пресс-службе.