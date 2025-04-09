С 2019 года он возглавлял Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич назначен на должность вице-министра национальной экономики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Родился в 1984 году в Акмолинской области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Академию Государственного управления при Президенте РК, Университет Warwick (Великобритания).

С 2005 по 2006 гг. работал ведущим специалистом в структуре Министерства финансов.

С 2006 по 2009 гг. работал в антимонопольной сфере главным специалистом в территориальных подразделениях.

В 2010 году работал в АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» и Объединении юридических лиц «Казахская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnergy».

2013-2015 гг. занимал должности от заместителя директора до руководителя Управления Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.

2015-2019 гг. – заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

С 2019 года по настоящее время – председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.