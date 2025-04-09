Асан Дарбаев назначен вице-министром национальной экономики РК

Кадровые назначения
88

С 2019 года он возглавлял Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением Правительства Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич назначен на должность вице-министра национальной экономики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

Родился в 1984 году в Акмолинской области. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Академию Государственного управления при Президенте РК, Университет Warwick (Великобритания).

С 2005 по 2006 гг. работал ведущим специалистом в структуре Министерства финансов.

С 2006 по 2009 гг. работал в антимонопольной сфере главным специалистом в территориальных подразделениях.

В 2010 году работал в АО «Центр развития и защиты конкурентной политики» и  Объединении  юридических лиц «Казахская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnergy».

2013-2015 гг. занимал должности от заместителя директора до руководителя Управления Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК.

2015-2019 гг.  – заместитель председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

С 2019 года по настоящее время – председатель Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

#назначение #вице-министр #МНЭ #Асан Дарбаев

Популярное

Все
Правительство определилось с суммой порога по НДС, и это не 15 миллионов
Около 2 тысяч казахстанцев получили спецвыплату за вредные условия труда
Целый этаж сгорел в общежитии Астаны
Впервые за 5 лет в Созакский район поступило более 1,3 млрд кубометров воды
Казахстан временно запретил импорт куриных яиц
Общественное участие и контроль – необходимость
Основатель братства архивистов
Большая радость для детей и взрослых
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
Более 20 населенных пунктов в области Жетысу включат в карту газификации
Свыше 2,5 млрд тенге выделили на водоснабжение сельчан Туркестанской области
Подспорье для аграриев
Новые возможности для охотников и рыбаков
Система образования находится на важном этапе трансформации
Пациенты будут получать лечение на месте
Высокая оценка учителей и школьников
20 человек стали жертвами пожара в доме престарелых в Китае
«Елорда жастары»: шанс обзавестись квартирой
Табунщик на селе – фигура ключевая
Видеть результат своего труда
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
«День освобождения»: Трамп объявил 2 апреля началом тарифной войны со всем миром
Дожди с градом и снегом идут в Казахстан
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Без права на ошибку: дорожница рассказала о профессии
Свыше 90 млн тенге похитили из бюджета Сатпаева по программе переселения
Проект «Полиэтилен» с далеко идущими планами
Крупнейшую на постсоветском пространстве теплицу строят в Шымкенте
В Риддере старейшее машиностроительное предприятие переходит на цифровые технологии
Вдохновляем детей на мечты в Международный день детской книги
Дело о секс-рабстве кызылординской школьницы: суд вынес приговор
Всемирный день распространения информации об аутизме: жизненный сценарий для особенного юноши
Крепнут отношения Казахстана и Узбекистана в военной сфере
В столичной гимназии говорили о наследии Смагула Садвокасова
Как отдохнут казахстанцы на майские праздники
Көрісу – день радости, встреч и прощения
Көрісу: Праздник весны, прощения и уважения в Казахстане
На ремонт Дворца культуры в Атырау потратят почти миллиард тенге
Жительница Карагандинской области отсудила 10 млн тенге за проданный ей автомобиль с дефектом
Точкой роста должен стать туризм
Современному Казахстану – поколение «лидеров служения»
Казахстан – драйвер укрепления сотрудничества ЕС и ЦА
Столица империи Шынгыз-хана находилась на нынешней казахской земле
Возможности и силы Казахстана как средней державы
BI Group и BAZIS произвели доплату налогов после предупреждения Бектенова
Ветерана войны поздравили со 100-летним юбилеем
В «Астана Опера» прошел концерт всемирно известного композитора и пианиста
В Атырау растет интерес к национальным видам спорта
Когда наступит светлый праздник Ораза айт
Центр детского творчества «Самғау» открыли в Экибастузе
Президент: Мы созидаем государство широких возможностей для всех и каждого
Олжас Бектенов: Мы приближаемся к активной фазе паводкового периода
Китай обсуждает с ЕС отправку миротворцев в Украину
В честь 180-летия Абая на родине поэта состоялась церемония тұсаукесер для 180 детей

Читайте также

Назначен главный тренер сборной Казахстана по художественно…
Нурдаулет Толеев возглавил аппарат Минтруда
Назначены новые послы Казахстана в Польше и Индии
Айдын Кульсеитов назначен руководителем Фонда медстрахования

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]