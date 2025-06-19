Ашимбаев в авторской статье рассказал об ответе Токаева на кризис идентичности в 21 веке

Мнения
149

В статье, опубликованной в газете "Время", "ЛОГИКА РЕФОРМ-3: НОВОЕ КАЧЕСТВО НАЦИИ В 21 ВЕКЕ" Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев размышляет о национальной идентичности как третьей опорной конструкции Нового Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

Спикер отмечает: сущностной чертой 21 века стала ломка устоявшихся парадигм, и определяющими чертами новой реальности стали нарастание глобальной турбулентности, деформация принципов международного общежития и повсеместное наступление национал-популизма.

По его мнению, чтобы не утонуть в неумолимом потоке истории, государству необходим сильный внутренний стержень – и в его качестве выступает единая идентичность, т.е. общее для всех граждан ощущение принадлежности к одной на всех культурно-ментальной ценностной матрице.

"Именно сильная национальная идентичность, независимо от происхождения, социального положения, религиозных или политических   взглядов – тот самый внутренний стержень, который способен противостоять центробежным силам и внешним вызовам, скрепляя Казахстан в единый жизнеспособный организм", - пишет Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем, 21 век – еще и эпоха мирового кризиса национальной идентичности, избежать которого не удалось никому.

"Сперва национальная идентичность – потом экономика и политика – так можно определить ее место в триаде государственных приоритетов любой страны в 21 веке, - подчеркивает Спикер Сената. - И именно поэтому с переломного 2022 года, заявив о строительстве Нового Казахстана, Президент Касым-Жомарт Токаев выдвигает в своей реформаторской повестке ключевой вопрос национального единства с позиций общей для всех граждан Казахстана идентичности: «Мы должны твердо придерживаться принципа "разные точки зрения, одна нация". Президент страны призывает укрепить национальную идентичность на базе формирования нового качества нации и разделяемых всеми гражданами ценностей".

Особенность "Модели Токаева" в вопросах формирования национальной идентичности в том, что Президент на новом этапе исторического развития Казахстана предлагает проактивную деятельность государства и общества по отбору и выработке общих ценностей, способных не только сплотить нацию, но и дать ей новое качество в 21 веке.

"При этом вместо разделяющего подхода, зацикленного на наличии двух идентичностей, "Модель Токаева" берет за основу тот комплекс общих, разделяемых всеми ценностей – культурных, политических, экономических, бытовых, традиционных, жизненных, сформировавшийся за годы независимости, который объединяет, а не разделяет граждан страны и ложится в фундамент новой общенациональной идентичности. Это тот цементный раствор, с которым можно и нужно работать, укрепляя и совершенствуя в соответствии с требованиями времени. Все его компоненты представляют собой не механическую смесь, а сплав – т.е. результат качественной трансформации разнородных составляющих в новую уникальную сущность", - подчеркивает Маулен Ашимбаев.

#президент #Ашимбаев #статья

Популярное

Все
Прикоснуться к космосу… на земле
Пресечена деятельность ряда финансовых пирамид в Алматинской области
ЦА и Китай выводят сотрудничество на новый уровень
Консолидация и институциональное лидерство
Между уголовным и административным правом
Тот самый вкус детства
Опора единства и преемственности
Взаимодействие без условий
Село – опора устойчивого развития и продовольственной безопасности
Состоялся форум «Рабочие профессии: вызовы и пути развития»
Учителя повышают квалификацию за рубежом
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Начат экспорт пшеницы во Вьетнам
Ашимбаев в авторской статье рассказал об ответе Токаева на кризис идентичности в 21 веке
Арыки возвращаются
Трансформатор не вынесет двоих…
Концепт "Смарт-нации" станет основой "казахского ренессанса" – Спикер Сената о "Модели Токаева"
Точкой роста национального возрождения станет креативная индустрия – Маулен Ашимбаев о "Модели Токаева"
В поисках приюта для пожилых людей
Благополучие в каждом гектаре
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Под сенью Вечно Синего Неба
ИИ управляет природными рисками
Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА
Госаудит выявил нарушения на всех этапах процесса обеспечения лекарствами
Атомная энергетика: реалии и перспективы
Выступление у озера Копа
Международная летняя онлайн-школа стартовала в Шымкенте
Президент Казахстана выразил соболезнование Премьеру Индии
Молочный флагман республики
С «Дядей Ваней» – в Мелихово
В Актобе празднуют 100-летие Алии Молдагуловой
Возобновляется пожарный контроль при вводе в эксплуатацию объектов высотой более 28 метров
Зов предков: башкирская группа Ay Yola выпустила новый клип
Евразийский фонд стабилизации и развития отказывается от доллара и евро
Транспорт и логистика – драйвер международного партнерства
Здесь будут растить казахстанских Пеле
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Назначен новый министр обороны Казахстана
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Цифровая трансформация транспорта – путь к экономическому росту
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве

Читайте также

Концепт "Смарт-нации" станет основой "казахского ренессанса…
Точкой роста национального возрождения станет креативная ин…
Взаимодействие без условий
Консолидация и институциональное лидерство

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]