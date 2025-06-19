В статье, опубликованной в газете "Время" , "ЛОГИКА РЕФОРМ-3: НОВОЕ КАЧЕСТВО НАЦИИ В 21 ВЕКЕ" Председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев размышляет о национальной идентичности как третьей опорной конструкции Нового Казахстана, сообщает Kazpravda.kz

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Спикер отмечает: сущностной чертой 21 века стала ломка устоявшихся парадигм, и определяющими чертами новой реальности стали нарастание глобальной турбулентности, деформация принципов международного общежития и повсеместное наступление национал-популизма.

По его мнению, чтобы не утонуть в неумолимом потоке истории, государству необходим сильный внутренний стержень – и в его качестве выступает единая идентичность, т.е. общее для всех граждан ощущение принадлежности к одной на всех культурно-ментальной ценностной матрице.

"Именно сильная национальная идентичность, независимо от происхождения, социального положения, религиозных или политических взглядов – тот самый внутренний стержень, который способен противостоять центробежным силам и внешним вызовам, скрепляя Казахстан в единый жизнеспособный организм", - пишет Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем, 21 век – еще и эпоха мирового кризиса национальной идентичности, избежать которого не удалось никому.

"Сперва национальная идентичность – потом экономика и политика – так можно определить ее место в триаде государственных приоритетов любой страны в 21 веке, - подчеркивает Спикер Сената. - И именно поэтому с переломного 2022 года, заявив о строительстве Нового Казахстана, Президент Касым-Жомарт Токаев выдвигает в своей реформаторской повестке ключевой вопрос национального единства с позиций общей для всех граждан Казахстана идентичности: «Мы должны твердо придерживаться принципа "разные точки зрения, одна нация". Президент страны призывает укрепить национальную идентичность на базе формирования нового качества нации и разделяемых всеми гражданами ценностей".

Особенность "Модели Токаева" в вопросах формирования национальной идентичности в том, что Президент на новом этапе исторического развития Казахстана предлагает проактивную деятельность государства и общества по отбору и выработке общих ценностей, способных не только сплотить нацию, но и дать ей новое качество в 21 веке.