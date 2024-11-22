Ашимбаев выступил на 57-м пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи СНГ

Международное сотрудничество, Сенат, Парламент
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Парламентарии стран Содружества обсудили роль института международного наблюдения за электоральными процессами в развитии демократии и электоральной культуры

Фото: пресс-служба Сената

В Санкт-Петербурге прошло 57-е пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ с участием председателей палат Парламентов стран-участниц Содружества. Делегацию Казахстана возглавил спикер Сената Маулен Ашимбаев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Парламентарии стран Содружества обсудили роль института международного наблюдения за электоральными процессами в развитии демократии и электоральной культуры. В этом контексте спикер Сената подчеркнул, что одним из важнейших направлений сотрудничества стран региона остается мониторинг проведения выборов и референдумов.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на октябрьском Саммите глав государств СНГ в Москве отметил, что для нашей страны дальнейшее укрепление потенциала Содружества и повышение его роли в качестве авторитетной международной организации является безусловным приоритетом», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената подчеркнул, что институт международного наблюдения стал важной и неотъемлемой частью избирательных процессов на пространстве Содружества, способствуя повышению их прозрачности и открытости.

«Международное наблюдение – это не просто проверка соблюдения электоральных процедур, но и важный механизм поддержки верховенства закона, а также диалога между государством и обществом. Такой подход позволяет обеспечивать соответствие избирательных процессов международным стандартам и укреплять доверие к ним. Важно подчеркнуть, что наблюдательные процессы основываются на принципах уважения суверенитета и государственности. При этом деятельность миссий международных наблюдателей носит объективный, открытый и прозрачный характер», - сказал спикер Сената.

Вместе с тем, Маулен Ашимбаев подчеркнул значимость парламентского диалога в межгосударственном сотрудничестве и проинформировал коллег-парламентариев о реформах в общественно-политической жизни Казахстана, реализуемых по инициативе главы государства Касым-Жомарта Токаева.

«Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, демократия – это не результат, а процесс, требующий регулярного участия граждан, неравнодушных к судьбе своей страны. Мы расширяем выборность институтов власти в Казахстане. Помимо сложившейся традиции выборов акимов сельских населенных пунктов, приступили к выборам районных акимов», - подчеркнул Маулен Ашимбаев.

Он также рассказал, что в рамках проводимых главой государства реформ на современном этапе важнейшие вопросы в РК выносятся на референдум.

«Республиканский референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане стал ярким примером политики «Слышащего государства», когда все ключевые решения принимаются с учетом мнений граждан страны. Впервые на референдум был вынесен вопрос экономического характера. Процесс голосования мониторили более 40 тысяч национальных и 170 международных наблюдателей из 30 стран. По итогам наблюдения миссия СНГ отметила, что референдум прошел в свободной и открытой атмосфере, в соответствии с законодательством страны и международными стандартами. Мы признательные за такую объективную и конструктивную оценку со стороны миссии наблюдателей от СНГ», - акцентировал внимание Маулен Ашимбаев.

В ходе своего выступления он также обозначил приоритетные направления совместной работы в предстоящий период и поздравил Республику Таджикистан с принятием эстафеты председательства в СНГ в 2025 году.

Кроме того, в ходе заседания его участниками на пост председателя постоянной комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии Межпарламентской Ассамблеи СНГ была утверждена кандидатура депутата Сената Ольги Булавкиной, а кандидатуру сенатора Геннадия Шиповских участники заседания решили поддержать на назначение Координатором Молодежной Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Провел спикер Сената на полях МПА СНГ и ряд двусторонних встреч с главами других парламентских делегаций.

С председателем Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальей Кочановой Маулен Ашимбаев обсудил широкий спектр вопросов, как по взаимодействию в рамках многосторонних площадок, так и по укреплению торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.

В ходе встречи спикера Сената с председателем Маджилиси Милли Маджилиси Оли Республики Таджикистан Рустами Эмомали состоялся обмен мнениями касательно совместных усилий парламентариев в целях экономического развития региона. Маулен Ашимбаев пригласил таджикских парламентариев принять участие в работе расширенного заседания Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Республики Казахстан на тему: «Устойчивое развитие Центральной Азии: роль Парламентов и местных представительных органов», проведение которого запланировано на декабрь текущего года в Астане.

Встречу с председателем Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой Маулен Ашимбаев начал с поздравления по поводу успешного проведения 27 октября выборов в Узбекистане, которые ознаменовали новый этап в развитии демократии и политической системы страны. Наряду с этим, спикер Сената детально остановился на перспективах дальнейшего усиления межрегионального взаимодействия.

В ходе беседы с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко Маулен Ашимбаев подчеркнул важную роль парламентского диалога в межгосударственном сотрудничестве и принятии конструктивных решений по широкому кругу актуальных вопросов. В этом контексте он также акцентировал внимание коллег-парламентариев на результатах деятельности Комиссии по сотрудничеству между Сенатом Парламента Казахстана и Советом Федерации России и на важности предстоящего подписания Дорожной карты по развитию межпарламентского сотрудничества на 2025-2027 годы.

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