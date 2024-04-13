Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике

Сенат, Цифровизация
0

Председатель Сената парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в открытии семинара по обучению аналитиков работе с Big Data и навыкам в области искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

Участниками курса стали члены клуба молодых экспертов при Сенате, а также выпускники школы аналитики, активно практикующие в данной сфере, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Проведение семинара по Big Data, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, является логическим продолжением работы, выстраиваемой Сенатом в рамках школы аналитики и клуба молодых экспертов. Все эти проекты объединены единой целью – укрепить аналитические навыки молодых специалистов, сплотить профессиональные экспертные сообщества и, как результат, повысить качество аналитической работы в Казахстане.

Сообщество участников экспертных площадок Сената в общей сложности сейчас превышает 200 человек из различных сфер деятельности.

«Сегодня компетенции в области анализа Big Data являются необходимым условием для качественной аналитики. Однако полагаю, что далеко не все эксперты знают о реальных возможностях государственных баз данных, а также решениях в области ИИ, которые могут помочь в исследованиях. Вместе с тем мы видим нехватку специалистов, способных эффективно работать с обширными массивами данных. Поэтому наша ключевая задача на данный момент – это научить экспертов эффективно использовать эти данные, заниматься поиском новых, инновационных методов интерпретации данных для принятия практических решений, а также подготовить ряд исследований по развитию страны», – сказал спикер Сената, обращаясь к участникам встречи.

Также было отмечено, что в рамках предстоящих лекций будет проведен практикум по освоению платформы больших данных Smart Data Ukimet. Эта система интегрирует информацию из более чем 90 различных информационных систем государственных органов и позиционируется как национальная платформа ИИ.

В работе семинара также принял участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, эксперты по развитию технологий искусственного интеллекта и представители компаний, обеспечивающих работу государственных баз данных.

#Сенат #цифровизация #Маулен Ашимбаев #Big Data

Популярное

Все
Интервью Премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам «Egemen Qazaqstan» и «Казахстанская правда»
Авиабилеты эконом-класса на прямые рейсы из Атырау снижены до 40 тыс. тенге
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
Около 7 тыс. голов сельскохозяйственных животных погибло в результате паводков
Большая вода: около тысячи актюбинцев получили единовременную выплату
С начала паводка в РК эвакуировано более 102 тыс. человек
Токаев посетит с официальным визитом Армению
Почти на 600 млн тенге оштрафован Национальный центр экспертизы и сертификации
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Не бороться, а предупредить. Научные подходы к противодействию паводков озвучил эксперт
Депутаты Мажилиса: Пострадавшим от паводка оказывается своевременная помощь
Великий потоп в Кульсары: эвакуировано 5 тыс. человек
Паводки: лидер Казахстана выступит с обращением
Токаев поручил разбронировать госматрезерв для помощи пострадавшим от паводка
Альтернативу пищевому пластику разработали в Satbayev University
Принят закон для улучшения ведения бизнеса между Казахстаном и Узбекистаном
Токаев поблагодарил Кыргызстан за братскую помощь в связи с наводнениями
Перенесшая переломы ноги Настя Городко выиграла юниорский ЧМ по фристайлу
О ситуации с паводками на 6 апреля сообщил МЧС
Прекращено дело о злоупотреблении в отношении руководства «QazaqGaz»
На Мадейре поднят флаг Казахстана
Госзакупки на 1,3 млрд тенге отменили в ЗКО
Близ Нью-Йорка произошло сильнейшее за 40 лет землетрясение
Для предотвращения ледовых заторов на реке Тобол дважды проводились взрывные работы
Мажилисмен о паводках: «Мы много нового узнаем после того, как пройдет разбор полетов»
В приграничном с Казахстаном Орске прорвало дамбу
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты

Читайте также

Спикер Сената встретился с председателем парламента Грузии
Военные билеты перевели в цифровой формат
Детей из семей изымать без должных процедур не будут
Спасти отечественных мукомолов от банкротства призывает сен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]