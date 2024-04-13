Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике

Председатель Сената парламента РК Маулен Ашимбаев принял участие в открытии семинара по обучению аналитиков работе с Big Data и навыкам в области искусственного интеллекта, передает Kazpravda.kz

Фото: Сенат

Участниками курса стали члены клуба молодых экспертов при Сенате, а также выпускники школы аналитики, активно практикующие в данной сфере, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.

Проведение семинара по Big Data, как подчеркнул Маулен Ашимбаев, совместно с министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, является логическим продолжением работы, выстраиваемой Сенатом в рамках школы аналитики и клуба молодых экспертов. Все эти проекты объединены единой целью – укрепить аналитические навыки молодых специалистов, сплотить профессиональные экспертные сообщества и, как результат, повысить качество аналитической работы в Казахстане.

Сообщество участников экспертных площадок Сената в общей сложности сейчас превышает 200 человек из различных сфер деятельности.

«Сегодня компетенции в области анализа Big Data являются необходимым условием для качественной аналитики. Однако полагаю, что далеко не все эксперты знают о реальных возможностях государственных баз данных, а также решениях в области ИИ, которые могут помочь в исследованиях. Вместе с тем мы видим нехватку специалистов, способных эффективно работать с обширными массивами данных. Поэтому наша ключевая задача на данный момент – это научить экспертов эффективно использовать эти данные, заниматься поиском новых, инновационных методов интерпретации данных для принятия практических решений, а также подготовить ряд исследований по развитию страны», – сказал спикер Сената, обращаясь к участникам встречи.

Также было отмечено, что в рамках предстоящих лекций будет проведен практикум по освоению платформы больших данных Smart Data Ukimet. Эта система интегрирует информацию из более чем 90 различных информационных систем государственных органов и позиционируется как национальная платформа ИИ.

В работе семинара также принял участие министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, эксперты по развитию технологий искусственного интеллекта и представители компаний, обеспечивающих работу государственных баз данных.