В соответствии с постановлением Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка от 11 февраля 2021 года № 22 принято решение о лишении АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" лицензии на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, выданной Банку Агентством, сообщает Kazpravda.kz
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По данным финрегулятора, основанием лишения лицензии, в соответствии с подпунктами 7), 15) пункта 1 статьи 48 Закона РК "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан", явились:
- систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных к соблюдению норм и лимитов;
- систематическое (три и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) невыполнение мер надзорного реагирования;
- невыполнение крупным участником Банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.
"Размер активов Банка на дату лишения лицензии составил 45,4 млрд тенге, ссудный портфель - 45 млрд тенге, в том числе 31,6 млрд тенге или 70% ссудного портфеля Банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов Банка составляет 75 млн тенге, при этом размер неисполненных клиентских платежей превышает 8 млрд тенге. С октября 2019 года из-за недостатка ликвидных активов для покрытия оттока средств клиентов, Банк начал нарушать установленные регулятором пруденциальные нормативы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что начиная с этого периода, Агентством в отношении Банка были приняты 14 мер надзорного реагирования, направленных на улучшение положения Банка и составлено 73 протокола об административных правонарушениях.
В октябре 2019 года в отношении акционера Банка Национальным банком была применена принудительная мера в виде требования по докапитализации Банка, которая не была исполнена. В 2020 году ввиду сохранения неудовлетворительного финансового положения Агентство отнесло Банк к категории банков с неустойчивым финансовым положением и затребовало у Банка и его акционера исполнения Плана мероприятий по улучшению финансового состояния Банка.
В рамках исполнения данного Плана акционер Банка осуществил поддержку ликвидностью в размере 15,4 млрд тенге. За период с января 2020 года по февраль 2021 года за счет денежного погашения и передачи активов обязательства Банка были снижены на 21,8 млрд тенге.
С ноября 2020 года по февраль 2021 года за счет средств акционера Банка полностью погашены обязательства перед социально-значимыми учреждениями (школы и больницы) и АО "Единый накопительный пенсионный фонд".
"Срок Плана мероприятий по улучшению финансового состояния Банка истек 25 декабря 2020 года. Принятые Банком и его акционером меры не привели к стабилизации финансового положения Банка. Банк продолжает нарушать пруденциальные нормативы и не исполняет обязательства по платежам и переводам перед клиентами Банка. Дефицит собственного капитала, необходимого для формирования дополнительных провизий Банка, составляет 19 млрд. тенге.
В Банке по состоянию на 1 февраля 2021 года имеются депозиты 23 174 физических лиц с совокупным остатком порядка 19 млрд. тенге. Депозиты 97,7% вкладчиков, физических лиц Банка, покрываются гарантией АО "Казахстанский фонд гарантирования депозито" в полном объеме. Приказом Председателя Агентства от 11 февраля 2021 года №51 назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления Банка. Временная администрация будет действовать до назначения ликвидационной комиссии Банка. Руководителем временной администрации назначен Ерлан Сәрсенбекұлы, сотрудник Агентства", - добавили в пресс-службе.
Так, с 12 февраля 2021 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого Банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. Агентство в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) Банка.
С даты возбуждения судом дела о принудительной ликвидации Банка, требования кредиторов к Банку могут быть предъявлены только в ликвидационном производстве, за исключением требований, связанных с текущими расходами на содержание Банка и иных случаев, установленных законодательством Республики Казахстан.
По всем интересующим вопросам можно обратиться во временную администрацию АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" по телефону +7 (727) +7 (727) 330 88 11, 355 05 35.