Аскар Мамин ознакомился с развитием Семея и подготовкой к 175-летию Абая

Экономика
Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках рабочей поездки в Семей и Абайский район Восточно-Казахстанской области проинспектировал ход реализации государственных программ и подготовку к празднованию 175-летия Абая, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу главы Правительства РК.
В Семее главе Кабмина доложили об исполнении Комплексного плана социально-экономического развития города на 2020-2025 годы, программ "Дорожная карта занятости-2020" и "Нұрлы жер". В частности, Аскар Мамин ознакомился с работами по реконструкции площади, музея и театра имени Абая, а также строительством микрорайона "Қарағайлы" и многопрофильного культурно-спортивного комплекса.
"Семей занимает особое место в культурном, духовном наследии и истории независимого Казахстана. Руководство страны уделяет особое внимание социально-экономическому развитию города и повышению качества жизни населения", — сказал Мамин, поручив обеспечить своевременную реализацию всех запланированных проектов развития города.
Аскар Мамин проинспектировал развитие социальной и инженерной инфраструктуры административного центра Абайского района – с. Карауыл. Так, главе Правительства доложили о ходе строительства средней школы на 300 мест, возведении парка имени Абая, а также реконструкции водопроводных сетей населенного пункта.
Премьер-министр посетил государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жидебай-Борили", где ознакомился с ходом реставрационных работ мемориального комплекса "Абай-Шакарим" и осмотрел дом-музей Абая.
Глава Правительства поручил своевременно и качественно завершить все запланированные к 175-летию Абая работы по ремонту и модернизации историко-культурных объектов в Семее и Абайском районе.
"Юбилей будет отмечен на государственном уровне. Это событие несет большой идеологический и исторический смысл для казахстанского народа", — подчеркнул Аскар Мамин.
В Семее главе Кабмина доложили об исполнении Комплексного плана социально-экономического развития города на 2020-2025 годы, программ "Дорожная карта занятости-2020" и "Нұрлы жер". В частности, Аскар Мамин ознакомился с работами по реконструкции площади, музея и театра имени Абая, а также строительством микрорайона "Қарағайлы" и многопрофильного культурно-спортивного комплекса.
"Семей занимает особое место в культурном, духовном наследии и истории независимого Казахстана. Руководство страны уделяет особое внимание социально-экономическому развитию города и повышению качества жизни населения", — сказал Мамин, поручив обеспечить своевременную реализацию всех запланированных проектов развития города.
Аскар Мамин проинспектировал развитие социальной и инженерной инфраструктуры административного центра Абайского района – с. Карауыл. Так, главе Правительства доложили о ходе строительства средней школы на 300 мест, возведении парка имени Абая, а также реконструкции водопроводных сетей населенного пункта.
Премьер-министр посетил государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая "Жидебай-Борили", где ознакомился с ходом реставрационных работ мемориального комплекса "Абай-Шакарим" и осмотрел дом-музей Абая.
Глава Правительства поручил своевременно и качественно завершить все запланированные к 175-летию Абая работы по ремонту и модернизации историко-культурных объектов в Семее и Абайском районе.
"Юбилей будет отмечен на государственном уровне. Это событие несет большой идеологический и исторический смысл для казахстанского народа", — подчеркнул Аскар Мамин.