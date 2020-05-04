Аскар Мамин провел совещания по вопросам поддержки различных секторов экономики
В период с 29 апреля по 4 мая Премьер-министр РК Аскар Мамин провел совещания по вопросам развития и поддержки строительной отрасли, гражданской авиации, обрабатывающего сектора, агропромышленного, транспортного комплекса, малого и среднего бизнеса, торговли и туризма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.
В обсуждении приняли участие руководители центральных государственных органов, АО "ФНБ "Самрук-Казына", АО "НУХ "Байтерек", НПП "Атамекен" и отраслевых ассоциаций.
На совещаниях детально рассмотрены меры налогового стимулирования субъектов предпринимательства, вопросы кредитования, защиты отечественных товаропроизводителей, инструменты регулируемых закупок, поддержки экспортоориентированных предприятий, в первую очередь, производящих продукцию средних и высоких переделов, а также дальнейшее упрощение разрешительных процедур и др.
Премьер-министр РК А. Мамин поручил учесть выработанные подходы по поддержке отраслей экономики при подготовке Комплексного плана по восстановлению экономического роста Казахстана.