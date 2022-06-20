Аскар Умаров встретился с актюбинской молодежью

Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров посетил молодежный ресурсный центр в городе Актобе.

Пообщавшись с представителями молодого поколения, министр рассказал о грантах, выделяемых государством, и реализации молодежных программ.

Молодые актюбинцы обратились к министру с вопросами о молодежной практике, низкой заработной плате, волонтерской деятельности, получении государственной поддержки.

Аскар Умаров отметил, что правительство внедряет новые механизмы поддержки молодежи, к примеру, по поручению Главы Государства в 2022 году увеличен период прохождения молодежной практики с 6 до 12 месяцев и по проекту «Первое рабочее место» с 12 до 18 месяцев, что является хорошей возможностью получить первый опыт работы и первый заработок.

Министр также рассказал о Гранте "Тәуелсіздік ұрпақтары", учрежденном Главой Государства, в рамках которого присуждается 30 грантов на сумму 3 млн тенге.

Аскар Умаров также посетил Алгинский район, где в новом co-working центре, в котором созданы все условия для получения знаний, встретился с представителями местной молодежи.

Министр отметил, что примет к сведению озвученные проблемные вопросы.

По итогам поездки А. Умаров посетил колледж медресе в селе Бестамак, встретился с представителями Гражданского альянса Актобе и выслушал вопросы представителей НПО.

Напомним, в Актюбинской области существует 612 НПО. Государство будет налаживать коммуникации с регионами посредством реализации совместных проектов с НПО.