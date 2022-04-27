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Аслан Калигазин избран председателем Правления АО «ЭСК «KazakhExport»

  Решением Единственного акционера в лице АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» Председателем Правления и членом Совета директоров АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» с 27 апреля т.г. избран Аслан Калигазин.

Калигазин Аслан Ермекович родился в 1982 году. В 2003 году окончил юридический факультет Восточно-Казахстанского государственного университета. В 2005 году – магистратуру Казахстанского института менеджмента, экономики и прогнозирования (КИМЭП).

После окончания университета трудовую деятельность начал в АО «Казахстанская Ипотечная Компания». С 2006 по 2011 годы в Агентстве Республики Казахстан по регулированию деятельности регионального финансового центра г. Алматы прошел путь от главного специалиста, начальника управления до директора департамента развития.

В 2011-2013 годах занимал пост директора департамента казначейства АО «Казпочта». В 2013-2016 годах занимался частным бизнесом. С 2016 по 2018 год работал директором департамента, управляющим директором АО «Казахстанская фондовая биржа».

В 2018-2021 годах занимал должность заместителя председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport». С августа 2021 года по март текущего года являлся генеральным директором ТОО «BV Management» (дочерняя компания АО «Kazyna Capital Management»).

Напомним, ранее занимавший пост председателя Правления АО «ЭСК «KazakhExport» Руслан Искаков с 16 февраля избран председателем Правления и членом Совета директоров АО «Банк развития Казахстана».

 АО «ЭСК «KazakhExport» является дочерней компанией АО «НУХ «Байтерек» и подведомственной организацией Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан. Основная задача – продвижение экспорта несырьевых товаров, работ и услуг и поддержка казахстанских экспортёров посредством финансово-страховых инструментов.

 

 

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