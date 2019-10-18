​АСП и трудоустройство

Вместе с тем, по словам руководителя областного управления занятости и социальных программ Ербола Данагулова, количество получателей АСП увеличивается. В текущем году при плане выплат АСП 5 983 актюбинским семьям выплатили на сумму 4,5 млрд тенге, количество получателей возросло в 6,7 раза, адресная социальная помощь была назначена 18 782 семьям на сумму 6,4 млрд тенге. По различным причинам в социальной помощи отказано 5 242 семьям. По мнению руководителя профильного ведомства, отказ трудоспособных граждан от предлагаемой работы приводит к росту безработицы и теневой экономике.

А цифры таковы: из 1 227 семей, скрывавших доходы, в нас­тоящее время приостановлены выплаты 1 199 семьям, произведен перерасчет 1 804 семьям, 55 – оставлены без изменений, 430 – временно приостановлены. 204 семьи, получившие излишне выплаченные средства, вернули в бюджет 17,4 млн тенге. Из 179 индивидуальных предпринимателей, подавших заявление на получение АСП, на сегодня приостановили работу 11, не имеют дохода либо минимальную заработную плату – 168. По результатам дополнительной проверки условий жизни и определения доходов 10 семей вернули в бюджет 1 405,3 тыс. тенге.

Безусловно, на этом фоне в регионе принимаются меры по обеспечению трудоустройства безработных в рамках Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017–2021 годы «Еңбек». На это выделено 10,4 млрд тенге. По направлению «Техническое и профессиональное образование» освоили профессии 1 085 человек, 2 238 прошли краткосрочное профессиональное обучение.

По линии «Бастау-Бизнес» основам предпринимательства обучены 2 151 человек, 699 защитили свои бизнес-проекты, 432 из них получили финансирование. В свою очередь 1 100 молодых предпринимателей обучились азам предпринимательства, 630 – защитили бизнес-проекты, 215 профинансированы. Стабильной работой за этот период обеспечены, а также временно трудоустроены 27 621 человек. Между тем уровень безработицы в сельской местности по региону составляет 5,3%. Планировалось по области охватить мерами государственной поддержки почти 41 тыс. безработных, однако на сегодня на постоянные рабочие места трудоустроены 16,5 тыс. человек.

Все эти вопросы были подняты в ходе совещания под председательством акима области Ондасына Уразалина. Глава региона потребовал усилить работу в данном направлении, особое внимание уделив профилактике безработицы. В связи с этим управлению занятости и социальных программ совместно с акимами районов поручено принять еще более эффективные меры по созданию постоянных рабочих мест в сельской местности и обеспечению трудоуст­ройства молодежи.