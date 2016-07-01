Астана - флагман «зеленого» будущего Казахстана

Как известно, мы сегодня живем в эпоху Модерна, торжества углеродной экономики. И, как предрекает немецкий «зеленый» политик и публицист Ральф Фюкс, совсем скоро наступит Солярная эра, в основе которой будут возобновляе­мые источники энергии.Это, конечно, очевидным образом отразится на социуме, который, как и сама мать-природа, постоянно подвержен изменениям. В лучшую или худшую сторону – это, конечно же, зависит от величины лидеров или природных стихий.Казахстану с Реформатором, Елбасы Нурсултаном Назарбаевым повезло несказанно. Об этом справедливо говорили, писали, продолжают это делать и будут делиться своими откровениями многие известные лидеры и личности планеты.Одним из рукотворных ярких созиданий Главы государства является современный мегаполис Астана. Мы, употребляя автоматически словосочетание «современный мегаполис», иногда даже глубоко не задумываемся о его содержании. А ведь действительно, наша Евразийская Пальмира на деле является настоящим современным городом. Сама идея и логика развития мегаполиса соответствуют всем канонам градостроительства текущего столетия. Если раньше некоторые наши сограждане в глубине души считали, что города Казахстана уступают по красоте, изяществу, технологическим решениям зарубежным собратьям, то сегодня, я думаю, ни у кого даже язык не повернется сказать такое. Потому что в голой степи действительно на наших глазах выросло необыкновенное и несравненное чудо – утонченная красавица Астана.Сегодня в мегаполисе, который имеет четкий и выверенный план развития, присутствуют практически все стили мировой архитектуры. Мы каждый день можем созерцать мудрость Круга как символа ориентального совершенства и в целом мира, воплощенного в семантике знаковых сооружений Астаны – «Байтерека», «Хан Шатыра», Биб­лиотеки Первого Президента. Подняв голову, щуримся в лучах ослепительного солнца, разглядывая с гордостью «высотки» столицы Страны Великой степи, которые так же, как где-нибудь в Нью-Йорке, Дубае или Шанхае, гордо обнимаются с молчаливыми облаками.Шагая по просторным и зеленым проспектам столицы, мы невольно останавливаем свой восхищенный взор на построенных в классическом стиле величественных зданиях Астана Опера, Верховного суда, Генеральной прокуратуры.Серебристые, кажущиеся эфемерными и воздушными, вантовые мосты, переброшенные через седой Есиль, соединяют два берега бурно растущей футуристической агломерации.А ведь прошло всего 18 лет, как город с глубокой историей, уходящей далеко в VII век нашей эры, когда здесь бурлило городище Бозок, стал Астаной.Свое совершеннолетие Евразийский мегацентр встречает в отличной интеллектуальной форме, следуя в русле передовых инновационных трендов глобального урбанизма.Сегодня, как и когда-то в древности, подтверждая истинность всеобщего философского закона отрицания отрицания, города становятся центрами роста, инклюзивного развития. Как известно, эволюция неотделима от интеллекта. Словно подтверждая этот тезис, несколько лет назад Астана вошла в рейтинг ТОП-21 интеллектуальных городов мира. Это явилось глобальным признанием правильности умного развития детища Лидера нации!Президент страны Нурсултан Назарбаев, реализуя свой уникальный Стратегический курс, последовательно и прагматично ведет нас по пути экологической трансформации страны. Сегодня мы реализуем современную Концепцию по переходу Республики Казахстан к «зеленой» экономике. Благодаря преобразованиям в рамках «зеленого курса» мы должны увеличить ВВП на 3%, создать более 500 тыс. новых рабочих мест, сформировать новые отрасли экономики, обеспечить высокие стандарты жизни, сравнимые с показателями стран Организации экономического сотрудничества и развития. Поставлена задача к 2050 году решить раз и навсегда проблемы водоснабжения, повысить энергоэффективность на 50%, довес­ти долю альтернативных источников энергии в выработке электроэнергии до 50%, долю переработанных отходов до 50%.Как видим, экологический транзит является одной из важнейших составляющих устойчивого развития страны. Наше стремление войти в ТОП-30 наиболее развитых государств мира неотделимо от целей «зеленого роста».Как известно, в мире из года в год увеличивается скорость появления новых изобретений и передовых инноваций, которые дают начало новым направлениям в науке и целым отраслям в экономике. Страны стремятся увеличивать темпы экономического роста за счет внедрения высоких технологий.Сегодня одной из важных отраслей в структуре экономики является электро­энергетика. В мировом производстве электроэнергии доля солнца, ветра и других возобновляемых источников энергии на текущий момент составляет менее 5%. Безусловным лидером в области возобновляемой энергетики является Китай, за ним следуют США, Германия и Испания.В продвижении философии нейтрально углеродной экономики отдельным трендом стало новое осознание места и роли городов в глобальном развитии. Сегодня в мире более половины населения проживает в городах. Ожидается, что в 2050 году этот показатель приблизится к 80%.Мировые эксперты спрогнозировали вероятные ти­пы городов на ближайшие 50 лет:1) высокотехнологичный город – создаются условия для обеспечения высокой мобильности населения в целях дальнейшей глобализации экономики города, ожидается полный переход на альтернативные источники энергии;2) цифровой город – будут снижены физические перемещения людей на основе дигитальных технологий;3) город, комфортный для проживания, – резко снизится воздействие углерода, предполагается переход на альтернативные виды энергии, формирование зеленого сообщества;4) город-крепость – развитие «закрытых сообществ», где богатая часть населения отгородится от бедной путем создания закрытых и вооруженных мест.С учетом основных тенденций глобального урбанистического дискурса, опираясь на сильные стороны Астаны как системообразующего и инновационного центра, в 2014 году по поручению Президента Казахстана была принята Концепция вхождения столицы в рейтинг 10 лучших городов мира до 2050 года. Для достижения этой цели поставлены следующие задачи­:1) формирование Астаны как мирового города, экономического центра евроазиатского континента;2) экономическое пози­ционирование в международной системе разделения труда (центр предоставления образовательных и медицинских услуг, инновационного развития, развитие «зеленой» экономики);3) развитие города как центра Астанинской агломерации;4) реализация проекта «Безопасный город».Сегодня идет процесс вдумчивого, выверенного и последовательного осуществления концепции. В этом контексте особо хотела бы отметить проекты SMART ASTANA, которые полностью соответствуют духу концепта «умный город».Так, к примеру, проект «Smart-поликлиника» направлен на повышение качества медицинских услуг за счет автоматизации внут­ренних и внешних бизнес-процессов. Пилот введен в опытную эксплуатацию в городской поликлинике № 4. В рамках проекта обслужено более 136 тыс. пациентов, загружено свыше 750 видов протоколов обследования пациентов, проведена запись на прием к врачу в онлайн-режиме более 2 100 пациентов. В этом году планируется масштабирование проекта еще в пяти поликлиниках.Следующий проект «Smart-школа» должен обес­печить безопасность, удобство и автоматизацию процессов в школах. Он состоит из следующих основных компонентов: системы контроля и управления доступом, видеонаблюдения, е-библиотеки, е-столовой и личного кабинета. В июне 2015 года принят в опытную эксплуатацию на пилотных площадках школы-гимназии № 3 и школы-лицея № 15, ученикам выданы 3 220 именных карточек. Кроме того, к услуге «SMS-информирование родителей» и «Е-столовая» подключены более 1 200 родителей и учеников. Планируется масштабирование проекта в 55 школах города.Целью проекта «Smart-уличное освещение» является обеспечение энергоэффективности уличного освещения путем оснащения уличных осветительных установок регуляторами мощности – диммирования, которые снижают эксплуатационные затраты. Пилотный проект реа­лизован по ул. Енбекшилер Есильского района и введен в опытную эксплуатацию в июне 2015 года. В рамках проекта, в частности, старые лампы заменены на новые светодиодные, что позволило достичь экономии электроэнергии более чем на 50%.Повысить доступность и удобства для горожан в приобретении билетов на культурные и спортивные мероприятия путем автоматизации их продажи должен проект Smart tickets. С 2015 года к системе Smart tickets подключены 12 культурных объектов. В будущем планируется подключение еще двух объектов. Кроме того, разработают единый билет, в котором будут туристический пакет для туристов, возможность похода в любые культурные, спортивные учреждения и музеи.Целью проекта Smart Payments является создание одного счета на все платежи: коммунальные, оплата услуг связи и телевидения, штрафы, налоги. В апреле текущего года проект запущен в пилотную эксплуатацию, зарегистрировано более 1 тыс. пользователей по оплате коммунальных платежей в электронном виде.Портал smart.astana.kz направлен на повышение уровня доступности информации для населения, повышение качества и популяризацию городских информационных продуктов и услуг для обеспечения интерактивного предоставления всевозможных сервисов. В рамках развития Портала в 2015 году запущена бета-версия мобильного приложения Smart Astana по сервисам предоставления онлайн-покупок билета на культурные и спортивные мероприятия, отправке электронных обращений в ИКЦ, служба 109, проверке штрафов за нарушение Правил дорожного движения.С началом текущего года реализованы новые сервисы: навигатор поиска учреждений и предприятий столицы, информация о расписании поездов, электричек и самолетов; в мобильном приложении функционируют оповещение об отмене занятий в организациях (push-уведомления) и экстренные уведомления о неблагоприятных погодных условиях, завершена интеграция приложения Smart Astana с мобильным приложением Astra Bus.Особо хотела бы отметить проект «Система комплексного обеспечения жизнедеятельности». Он производит фото- и видеофиксацию нарушений ПДД с применением 21 аппаратно-программного комплекса «Вокорд Трафик» на 21 участке автодорог. В текущем году планируется расширение количества охватываемых участков автодорог и перекрестков еще 20 аппаратами.С 2014 года проводится видеонаблюдение, включая аналитику и запись в хранилище данных, с использованием 302 видеокамер, в 2015 году подключены еще 225 видеокамер. В 2016 году планируется ввести 290 видеокамер наружного наблюдения в школах города, десяти общественных местах.Навершием проекта является Центр обработки данных, который обеспечивает интеграцию видеокамер, программно-аппаратных комплексов фото- и видеофиксации с системой аналитики, записи и хранения данных.Вся эта большая работа по превращению Астаны в мировой высококлассный, инновационный и технологичный город нашла свое очередное высокое международное признание. Как известно, на следующий год мы примем Международную специализированную выставку «ЭКСПО-2017». Тема выставки «Энергия будущего» посвящена исследованию стратегий и технологий, направленных на развитие устойчивых источников энергии, повышение надежности и эффективности энергоснабжения, стимулирование использования возобновляемых источников энергии.Она органично соответствует самой внутренней философии и внешнему имиджу Астаны, одновременно уже осуществленного наяву города будущего и концепта мегаполиса, всегда устремленного в будущее. Когда-то известный американский журналист-интеллектуал Линкольн Стеффенс произнес следующие крылатые слова: «Я видел будущее, и оно работает». Думаю, что это высказывание наиболее полно выражает дух и явь мегаполиса Евразии – Астаны.ЭКСПО-2017 – это победа прежде всего политического курса Главы государства, триумф молодой казахстанской нации, строящей свое сильное будущее. Очевидно, что прогрессивная политика Елбасы, которая проводится в русле современной демократической платформы, востребована в глобальном формате.На сегодня свое участие в выставке подтвердили уже 91 страна и 15 международных организаций. Ожидается, что ЭКСПО с 10 июня по 10 сентября будущего года посетят 2 млн человек. Основная часть международных туристов будет представлена из СНГ, Европы и Китая.Что же увидим мы и наши гости? Конечно же, мы предвкушаем незабываемые и эвристические встречи с лучшими мировыми разработками в области альтернативных источников энергии и «зеленых» технологий. С особым нетерпением мы ждем открытия Национального павильона Казахстана. Сегодня мы пока не можем конкретно говорить о том, что мы представим на выставке, да это было бы просто и неумно. Однако точно можем сказать, что видение нашего павильона заключается в том, что будущая энергия – это сам человек. Всестороннее раскрытие интеллектуального потенциала казахстанцев и самой страны – такая задача заложена в миссии Национального павильона.Предвосхищая предстоя­щие события, уверенно можно сказать, что Нацио­нальный проект ЭКСПО – это ожидаемый мощный импульс в продвижении «зеленой» революции в Казахстане, да и во всем мире. Выставка должна придать динамичное ускорение системной диверсификации экономики, технологичес­кой модернизации производства, научно-исследовательского сектора в целом. Как показывает мировая практика, мечты человечества, выдающиеся идеи и значимые проекты во многом сбываются благодаря одномоментному внушительному сгустку креативной мысли в одном месте, которая неминуемо присутствует на таких масштабных форумах.Глубоко символично, что востребованная человечеством в XXI веке тема выставки «Энергия будущего» будет раскрыта именно в Астане. Нашему городу в последние годы в мире уделяется значительное и заслуженное внимание. Астана стала востребованным центром Евразии, международной диалоговой площадкой, одной из икон урбанизма.Но я бы также хотела отметить и другое, что теория и практика зеленого мейнстриминга находятся на постоянном вооружении у Астаны. В этом плане, я думаю, мы безоговорочно должны поддержать усилия Главы государства по преображению Великой степи, взяв в качестве конкретного примера развитие Астанинской агломерации. Уже сегодня, подлетая к нашему мегаполису, с удивлением обнаруживаешь целые молодые леса, обрамляющие границы города. Это не только защита от суровых пронизывающих ветров, это чистые легкие города, это продление нашей жизни. Зеленая Астана сегодня – это флагман «зеленого» будущего Казахстана. Это мечта нашего Президента – преобразовать степной Казахстан в покрытую лесами дивную, а значит, счастливую страну. Думаю, что все города и веси страны, все казахстанцы должны активно подключиться к созданию зеленых поясов, которые в будущем сольются в одно единое величественное зеленое пространство.Путеводной звездой независимого Казахстана всегда будет Астана – яркий, филигранный и неповторимый творческий шедевр Елбасы Нурсултана Назарбаева. Сегодня Астана стремится к тому, чтобы стать зеленой столицей Евразии. Астана должна быть в одном ряду с Лондоном, Парижем и Нью-Йорком, которые тоже уже взяли зеленый курс.Для достижения этой цели у Астаны есть все. Пассионарная креативность, развитый человеческий капитал, необходимые ресурсы.Когда писались эти строки, пришла радостная весть из-за океана – Казахстан стал непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Это случилось впервые в истории субрегиона Центральная Азия. Как сказал Глава государства, это заслуженный успех всего народа Казахстана.Глубоко символично, что эта победа пришла в год 25-летия Независимости страны. Радуясь со всеми вместе этой вести, присоединяясь к многочисленным пожеланиям, хочу поздравить всех казахстанцев с наступающим Днем Столицы, которую подарил нам наш Президент.Астана сегодня – это первая из Семи незыблемых основ Мәңгілік Ел:«Мәңгілік Ел – это Независимость и Астана.Мы будем верны великой исторической миссии укреп­ления Независимости.Мы будем всегда гордиться Астаной как ярким символом расцвета и силы нашего народа».С днем рождения, Астана! Наша Победа, наше счастье, наше будущее!Живи, радуйся и процветай во веки веков, родная моя столица!