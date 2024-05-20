Ерулан Жамаубаев назначен советником президента

Соответствующий указ подписал Касым-Жомарт Токаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба правительства

Распоряжением главы государства Жамаубаев Ерулан Кенжебекович назначен советником президента Республики Казахстан.

Ерулан Жамаубаев родился в 1974 году в Алма-Атинской области.

В 1995 году окончил Казахскую государственную академию управления по специальности «финансы и кредит», в 2009 году – Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова по специальности «магистр делового администрирования».

Трудовую деятельность начал в 1996 году преподавателем Казахской государственной академии управления.

С 1998 года по 2014 год – ведущий аналитик, главный аналитик, главный специалист-аналитик, начальник управления, заместитель директора департамента исследований и статистики, директор департамента координации Национального банка РК.

В 2014-2015 годы работал управляющим директором АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана».

С 2015 года по 2018 год – заместитель заведующего, заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации президента РК.

В 2018-2019 годы был помощником президента РК.

С марта 2019 года занимал должность ответственного секретаря министерства финансов РК, с 2020-го по 2021 г. - министр финансов.

29 марта 2022 года назначен заместителем премьер-министра – министром финансов. В феврале 2024 года был освобожден от должности.