Абиба Абужакынова взяла «бронзу» на чемпионате мира по дзюдо в ОАЭ

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Казахстанка стала третьей в весовой категории до 48 килограммов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Фото: НОК РК

В решающей для себя схватке Абиба оказалась сильнее Тугче Бедер (Турция). Абужакынова выиграла досрочно.

Абиба Абужакынова во второй раз в карьере стала третьей на ЧМ. Впервые она отметилась наградой на мировом первенстве в 2022 году.

Команда Казахстана завершила соревновательный день с одной наградой. Елдос Сметов в борьбе за бронзовую награду потерпел поражение, уступив Таики Накамуре из Японии. Соперник одержал досрочную победу.

Отметим, что в коллекции Сметова три медали чемпионата мира. В 2015 году он завоевал «золото», а в 2019 и 2022 годах - «бронзу».

 

#Спорт #дзюдо #чемпионат мира

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