МВД обратилось к выпускникам и их родителям

Образование, Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Во время торжественных мероприятий будут приняты меры по охране общественного порядка и дорожной безопасности

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

25 мая во всех школах страны будут проведены классные часы, посвященные завершению учебного года. Однако, как отметили в министерстве, после завершения «последних звонков» многие выпускники продолжают мероприятия, передает Kazpravda.kz со ссылкой на новостной портал МВД

«По поручению министра внутренних дел за каждым учебным заведением закреплены сотрудники полиции. Патрульные наряды будут максимально приближены к местам проведения мероприятий. В то же время практика последних лет показывает, что после завершения  «последних звонков» в школах, с разрешения родителей, многие выпускники самостоятельно продолжают мероприятия. Нередки случаи управления несовершеннолетними авто с трагическими последствиями. В прошлом году такие факты имели место в Жамбылской, Атырауской областях и городе Алматы», – предупредил  начальник департамента – официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

Кроме того, многие дети из-за бесконтрольности со стороны родителей идут купаться в запрещенных и неотведенных для этого местах. В прошлом году имели место случаи гибели подростков в необорудованных местах водоемов в Акмолинской, Мангистауской и Атырауской областях.

Стражи порядка призвали родителей и выпускников соблюдать необходимые нормы и правила поведения. В случае выявления правонарушений или предпосылок, необходимо незамедлительно обращаться на 102, а при возникновении ЧС на номер 112.

#полиция #школа #выпускники

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