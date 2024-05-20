Казахстан согласовал дополнительную квоту обмена бланками с Латвией, Литвой и Эстонией

Транспорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Глава профильного ведомства Марат Карабаев рассказал о достигнутых договоренностях Казахстана в сфере автоперевозок с Латвией, Литвой и Эстонией, передает Kazpravda.kz со ссылкой на министерство транспорта

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«В нынешних реалиях резко увеличилась потребность казахстанских перевозчиков в бланках разрешений европейских стран. Более 70% бланков разрешений, ранее полученных от Латвии, Литвы и Эстонии, уже выданы казахстанским перевозчикам для использования. Так, в ходе рабочей зарубежной поездки достигнута договоренность о выделении казахстанской стороне дополнительного количества бланков разрешений, а именно Латвия – 6 тысяч единиц, Эстония – 800 единиц, и Литва – 3 тысяч единиц», - отметил министр.

По его словам, общее количество бланков разрешений на автоперевозки с данными странами превысило порядка 29 тысяч единиц за текущий 2024 год. Это рекордный показатель для нашей страны.

Увеличение количества дополнительных бланков разрешений способствует наращиванию товарооборота между нашей страной и европейскими странами, а также снижению стоимости перевозки, говорят в ведомстве.

В случае дополнительной потребности отечественных перевозчиков в бланках разрешений, вышеупомянутые страны выразили готовность рассмотреть данный вопрос положительно.

Кроме того, рассматривается вопрос нахождения представительства казахстанской стороны на границе Латвии для оказания содействия в ускоренном проезде казахстанских машин через пункты пропуска.

#пункты пропуска #Карабаев #Минтранспорта #Латвия #грузоперевозчики #бланки

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