Аида Балаева предложила основать литературную премию имени Фраги

Культура
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Международная организация тюркской культуры объявила 2024-й годом великого поэта и мыслителя тюркского мира Махтумкули Фраги, а его юбилей был включен в список знаменательных дат, празднуемых совместно с ЮНЕСКО в 2024-2025 годах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

Фото: Минкультуры

В рамках юбилейной даты в Туркменистане прошла международная конференция, приуроченная к 300-летию со дня рождения мыслителя Махтумкули Фраги.

Наряду с министрами культуры 20 стран в ней приняла участие министр культуры и информации Аида Балаева. Выступая с приветственным словом, Аида Балаева подчеркнула важную роль произведений поэта для подрастающего поколения и молодежи всего Восточного мира.

«Сегодня мы видим, как динамично развиваются наши отношения и ведется взаимная созидательная работа в культурно-гуманитарной сфере. Несомненно, это все благодаря усилиям и личным доверительным, дружеским связям лидеров двух стран. Богатейшее наследие Махтумкули Фраги приобретает еще большее значение для наших народов. Как символ и залог дружбы, уважения казахского народа к поэту и в его лице ко всему братскому туркменскому народу, в столице нашей страны проводятся все необходимые работы по установлению памятника выдающемуся мыслителю», - сказала министр, предложив основать международную литературную премию имени Фраги.

Аида Балаева призвала коллег пропагандировать творчество таких личностей на системной основе, и через их творчество интегрироваться в общемировое культурное пространство. Добавим, что в Ашхабаде состоялось открытие памятника туркменскому поэту Махтумкули Фраги.

Монументальный памятник, представляющий собой 60-метровую скульптуру поэта, вошел в состав нового культурно-паркового комплекса, объединяющего 24 статуи всемирно известных писателей и поэтов разных стран и эпох.

#культура #литература #Аида Балаева

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