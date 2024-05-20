Как фермерам будут возмещать убытки после паводков

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Согласно документу, при объявлении природной ЧС, создается комиссия, общее количество членов которой в сфере растениеводства составляет не менее семи человек. Орган определяет размер ущерба и дает объявление о приеме заявок на его возмещение физлицам и юрлицам.

Прием заявок осуществляется в течение 60 календарных дней со дня возникновения ЧС.

Заявка о возмещении ущерба и прилагаемые к заявке документы подаются нарочно через канцелярию местного исполнительного органа. К заявке прилагаются копии идентификационного и правоустанавливающего документов на земельный участок.

Рабочий орган в течение 2 рабочих дней со дня получения документов проверяет их. Далее в течение одного рабочего дня он передает документы комиссии в сфере растениеводства, которая в течение 10 рабочих дней проверяет достоверность данных, осматривает земельные участки, обследует пострадавшие посевы в присутствии заявителя.

По итогам работы комиссия формирует и публикует перечень лиц, пострадавших от чрезвычайной ситуации.

Рабочий орган направляет утвержденный перечень в местный исполнительный орган области для принятия решения о выделении средств. В случае отказа в возмещении ущерба за павших сельскохозяйственных животных, комиссией дается письменное уведомление с указанием причин отказа.

Выплата осуществляется в течение 30 календарных дней после принятия решения о выделении средств, о чем фермер получит уведомление через приложение eGov mobile.

Рассмотрение жалобы по вопросам возмещения ущерба производится в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом.