«ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ-2024»: Итоги первого дня

Спорт
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Айман Аманжолова
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Победители первого этапа: Восточно-Казахстанская область

 

Фото: Организационный комитет «Ұлы дала жорығы»

Осталось команд: 16.

19 мая завершился первый этап марафона-байги «Ұлы дала жорығы». В 07:00 утра 19 команд стартовали из населенного пункта «Атамекен» в пригороде Павлодара и направились в сторону города Экибастуз.

Проект посвящен 125-летию выдающегося казахского ученого-геолога Каныша Сатпаева и объединяет любителей конного спорта из разных регионов страны.

Согласно программе, команды преодолели первые 100 километров. Протяженность маршрута составляет 500 км и проходит по Павлодарской и Акмолинской областям. Завершится конное соревнование 23 мая в Астане.



По итогам первого этапа команда Восточно-Казахстанской области финишировала первой. Второе место заняли представители Мангистауской области, а третье — всадники Северо-Казахстанской области.

К сожалению, за день количество участников марафона-байги сократилось на три. Команды Алматинской и Кызылординской областей, а также города Шымкента полностью покинули соревнования.

Главный судья марафона-байги Надежда Купцова отметила, что это «правильное решение, поскольку всадники вовремя оценили состояние лошадей и свои возможности и приняли решение сняться с соревнований, не навредив их здоровью».

Таким образом, 20 мая во втором этапе примут участие только 16 команд.



Кроме того, по итогам первого этапа из команды Абайской области выбыла одна лошадь, а из команд СКО и ЗКО — по две.

100 км:

ВКО- - 5 час. 47 мин.

Мангистауская область - 5 час. 49 мин.

СКО - 5 час. 51 мин.

Жамбылская область- 5 час. 52 мин.

Жетысуская область- 5 час. 55 мин.

Город Алматы - 6 час. 09 мин.

Акмолинская область- 6 час. 23 мин.

Павлодарская область- 6 час. 29 мин.

Костанайская область- 6 час. 30 мин.

Город Астана - 6 час. 35 мин.

Абайская область - 6 час. 35 мин.

Туркистанская область - 6 час. 39 мин.

Карагандинская область - 6 час. 40 мин.

Улытауская область- 6 час. 55 мин.

ЗКО- 6 час. 57 мин. 

Команда «Рекорд».

В прошлые два года в марафоне-байге наряду с всадниками участвовал известный в стране велосипедист-любитель Раббим Борашов, уроженец Бейнеуского района Мангистауской области, Почетный строитель Казахстана. В тот раз он преодолел 1200 и 1300 километров до города Туркестана. Р. Борашов решил принять участие и в этом 5-дневном марафон-байге и пройти всю дистанцию.

В работе марафона участвуют 2 международных и 3 казахстанских судьи, а также 2 международных и 3 казахстанских ветеринара, обеспечивая соблюдение высоких стандартов и заботу о здоровье лошадей.

Главный партнер проекта: Ассоциация национальных видов спорта РК.

Поддержку оказали: партия «Аманат», акимат Павлодарской области, Министерство спорта и туризма РК.

Информационные партнеры: телеканалы «Хабар», «Астана», «Қазақстан».

«Ұлы дала жорығы» — это степная лаборатория для определения самой сильной и выносливой породы лошадей в мире.

Следите за новостями марафона на официальном сайте www.joryq.kz, в социальных сетях: fb - JORYQ, Инстаграмм - joryqofficial, Тик-Ток - JORYQ, youtube- JORYQ.
 

#казахстан #Спорт #марафон #лошадь #байге

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