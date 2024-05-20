«ҰЛЫ ДАЛА ЖОРЫҒЫ-2024»: Итоги первого дня

Победители первого этапа: Восточно-Казахстанская область
Осталось команд: 16.
19 мая завершился первый этап марафона-байги «Ұлы дала жорығы». В 07:00 утра 19 команд стартовали из населенного пункта «Атамекен» в пригороде Павлодара и направились в сторону города Экибастуз.
Проект посвящен 125-летию выдающегося казахского ученого-геолога Каныша Сатпаева и объединяет любителей конного спорта из разных регионов страны.
Согласно программе, команды преодолели первые 100 километров. Протяженность маршрута составляет 500 км и проходит по Павлодарской и Акмолинской областям. Завершится конное соревнование 23 мая в Астане.
По итогам первого этапа команда Восточно-Казахстанской области финишировала первой. Второе место заняли представители Мангистауской области, а третье — всадники Северо-Казахстанской области.
К сожалению, за день количество участников марафона-байги сократилось на три. Команды Алматинской и Кызылординской областей, а также города Шымкента полностью покинули соревнования.
Главный судья марафона-байги Надежда Купцова отметила, что это «правильное решение, поскольку всадники вовремя оценили состояние лошадей и свои возможности и приняли решение сняться с соревнований, не навредив их здоровью».
Таким образом, 20 мая во втором этапе примут участие только 16 команд.
Кроме того, по итогам первого этапа из команды Абайской области выбыла одна лошадь, а из команд СКО и ЗКО — по две.
100 км:
ВКО- - 5 час. 47 мин.
Мангистауская область - 5 час. 49 мин.
СКО - 5 час. 51 мин.
Жамбылская область- 5 час. 52 мин.
Жетысуская область- 5 час. 55 мин.
Город Алматы - 6 час. 09 мин.
Акмолинская область- 6 час. 23 мин.
Павлодарская область- 6 час. 29 мин.
Костанайская область- 6 час. 30 мин.
Город Астана - 6 час. 35 мин.
Абайская область - 6 час. 35 мин.
Туркистанская область - 6 час. 39 мин.
Карагандинская область - 6 час. 40 мин.
Улытауская область- 6 час. 55 мин.
ЗКО- 6 час. 57 мин.
Команда «Рекорд».
В прошлые два года в марафоне-байге наряду с всадниками участвовал известный в стране велосипедист-любитель Раббим Борашов, уроженец Бейнеуского района Мангистауской области, Почетный строитель Казахстана. В тот раз он преодолел 1200 и 1300 километров до города Туркестана. Р. Борашов решил принять участие и в этом 5-дневном марафон-байге и пройти всю дистанцию.
В работе марафона участвуют 2 международных и 3 казахстанских судьи, а также 2 международных и 3 казахстанских ветеринара, обеспечивая соблюдение высоких стандартов и заботу о здоровье лошадей.
Главный партнер проекта: Ассоциация национальных видов спорта РК.
Поддержку оказали: партия «Аманат», акимат Павлодарской области, Министерство спорта и туризма РК.
Информационные партнеры: телеканалы «Хабар», «Астана», «Қазақстан».
«Ұлы дала жорығы» — это степная лаборатория для определения самой сильной и выносливой породы лошадей в мире.
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