Форум объединит представителей комиссий спортсменов НОК 45 стран Азии, включая чемпионов и призёров Олимпийских и Азиатских игр, а также мировых и континентальных чемпионатов

Фото: пресс-служба НОК РК

В Астану с ознакомительным визитом прибыла делегация Олимпийского совета Азии (ОСА) для обсуждения подготовки к предстоящему Форуму спортсменов, который пройдёт в столице Казахстана со 2 по 3 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В рамках визита представители ОСА - директор по связям с НОК и развитию Виссам Тркмани и директор по медиа и бродкастингу Дзян Джоу - встретились с представителями Национального олимпийского комитета Казахстана. Стороны обсудили ключевые организационные аспекты мероприятия, а также посетили площадки, где будет проходить форум.

Среди спикеров форума ожидаются эксперты от Международного олимпийского комитета и Олимпийского совета Азии.

Также в ходе встречи были затронуты вопросы подготовки к летним Азиатским играм 2026 года, которые пройдут в японских городах Аичи и Нагоя.

Форум спортсменов ОСА станет значимым событием на международной спортивной арене и подтвердит статус Астаны как одного из ключевых центров спортивной дипломатии в Азии, отметили в НОК.