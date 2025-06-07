Астана и Лондон продлили военное сотрудничество до 2026 года

Международное сотрудничество,Армия
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Военнослужащие из Казахстана теперь смогут проходить обучение в высших военно-учебных заведениях Великобритании, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

 

Подписание документа состоялось в Лондоне, куда с официальным визитом прибыла делегация министерства обороны Республики Казахстан под руководством руководителя аппарата МО РК полковника Ербола Құмарбекұлы.

В ходе мероприятия обсуждены текущие вопросы двухстороннего военного сотрудничества и перспективные направления взаимодействия.

Основными направлениями являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании.

По итогам мероприятия стороны подписали План военного сотрудничества между министерством обороны Республики Казахстан и министерством обороны Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2025-2026 год.

#Великобритания #вооруженные силы #военное сотрудничество

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