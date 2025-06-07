Военнослужащие из Казахстана теперь смогут проходить обучение в высших военно-учебных заведениях Великобритании, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

Подписание документа состоялось в Лондоне, куда с официальным визитом прибыла делегация министерства обороны Республики Казахстан под руководством руководителя аппарата МО РК полковника Ербола Құмарбекұлы.

В ходе мероприятия обсуждены текущие вопросы двухстороннего военного сотрудничества и перспективные направления взаимодействия.

Основными направлениями являются миротворческая, языковая подготовка и обучение казахстанских военнослужащих в высших военно-учебных заведениях Великобритании.

По итогам мероприятия стороны подписали План военного сотрудничества между министерством обороны Республики Казахстан и министерством обороны Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии на 2025-2026 год.