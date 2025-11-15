Президент обозначил большое значение Международного центра промышленной кооперации на казахско-узбекской границе, запуск которого окажет очень серьезное позитивное воздействие на развитие взаимной торговли, передает Kazpravda.kz
По словам Касым-Жомарта Токаева, новым перспективным направлением определена строительная отрасль. Казахстанские компании активно задействованы в реализации градостроительного проекта «Новый Ташкент», а также в возведении жилых и социальных объектов. В рамках достигнутых ранее договоренностей будет реализован проект по строительству гостиниц Astana в Ташкенте и Tashkent в Астане.
Отдельный блок переговоров был посвящен транзитно-транспортной сфере. Отмечен рост объемов грузоперевозок по территории Казахстана и Узбекистана.
"По итогам 9 месяцев текущего года объем железнодорожных перевозок между нашими странами вырос на более чем 15% и превысил 22 млн тонн. Условились и далее сообща совершенствовать тарифную политику, улучшать условия транспортировки грузов, продолжить модернизацию пунктов пропуска на границе и цифровизацию таможенных систем. Уверен, все эти шаги создадут условия для укрепления транспортной взаимосвязанности наших стран", – сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев также рассказал о совместной реализации значимых проектов в энергетической отрасли.
"Успешные результаты показывает газовый проект Россия – Казахстан – Узбекистан. Совместными усилиями мы намерены наращивать объемы транзита газа. Кроме того, имеются хорошие перспективы для расширения сотрудничества в нефтяной сфере и атомной промышленности. Подчеркнута необходимость тесной координации усилий в водно-энергетической сфере в духе добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Мы намерены продолжить конструктивное сотрудничество в данном направлении. В приоритете внедрение цифровых решений в водной сфере, совместное развитие систем учета и мониторинга водных ресурсов. Перспективным определено усиление взаимодействия в области информационных технологий и искусственного интеллекта. В этой отрасли наши страны имеют собственные наработки, совместное развитие которых может иметь мультипликативный эффект для всего центральноазиатского региона", – считает Касым-Жомарт Токаев.