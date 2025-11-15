Астана и Ташкент намерены наращивать объемы транзита газа

70

Президент обозначил большое значение Международного центра промышленной кооперации на казахско-узбекской границе, запуск которого окажет очень серьезное позитивное воздействие на развитие взаимной торговли, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

По словам Касым-Жомарта Токаева, новым перспективным направлением определена строительная отрасль. Казахстанские компании активно задействованы в реализации градостроительного проекта «Новый Ташкент», а также в возведении жилых и социальных объектов. В рамках достигнутых ранее договоренностей будет реализован проект по строительству гостиниц Astana в Ташкенте и Tashkent в Астане.

Отдельный блок переговоров был посвящен транзитно-транспортной сфере. Отмечен рост объемов грузоперевозок по территории Казахстана и Узбекистана.

"По итогам 9 месяцев текущего года объем железнодорожных перевозок между нашими странами вырос на более чем 15% и превысил 22 млн тонн. Условились и далее сообща совершенствовать тарифную политику, улучшать условия транспортировки грузов, продолжить модернизацию пунктов пропуска на границе и цифровизацию таможенных систем. Уверен, все эти шаги создадут условия для укрепления транспортной взаимосвязанности наших стран", – сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев также рассказал о совместной реализации значимых проектов в энергетической отрасли.

"Успешные результаты показывает газовый проект Россия – Казахстан – Узбекистан. Совместными усилиями мы намерены наращивать объемы транзита газа. Кроме того, имеются хорошие перспективы для расширения сотрудничества в нефтяной сфере и атомной промышленности. Подчеркнута необходимость тесной координации усилий в водно-энергетической сфере в духе добрососедства, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Мы намерены продолжить конструктивное сотрудничество в данном направлении. В приоритете внедрение цифровых решений в водной сфере, совместное развитие систем учета и мониторинга водных ресурсов. Перспективным определено усиление взаимодействия в области информационных технологий и искусственного интеллекта. В этой отрасли наши страны имеют собственные наработки, совместное развитие которых может иметь мультипликативный эффект для всего центральноазиатского региона", – считает Касым-Жомарт Токаев.

#сотрудничество #Касым-Жомарт Токаев #Шавкат Мирзиёев

Популярное

Все
Сегодня – День бурильщика
Результат, вошедший в историю
Когда традиции и инновации работают на общее благо
Объединяя природу, спорт и досуг
В зоосаде Бурабая – пополнение
Родом из детства
Связанные одной цепью...
Земельные приоритеты нефтяной области
Победа на Кубке мира
Свои чипсы и картофель фри
За честность и прозрачность
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Земля помнит добрые руки
Звезды помогут выбрать профессию
Указ Президента Республики Казахстан О присвоении звания
Казахстан – в тройке лидеров
Пока живу – надеюсь
Аккорды памяти
Амуниция как национальный код
Востоковедческие грани деятельности академика Сеита Каскабасова
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
Все строго по правилам
Заработал кирпичный завод
Президент наградил Елену Рыбакину орденом "Барыс" III степени
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
США исключили президента Сирии из списка террористов
Водоемы рыбохозяйственного значения очищены от мусора и рыболовных сетей
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Елена Рыбакина триумфально выиграла Итоговый турнир WTA
Медицина должна помогать мечтающим о материнстве
В аэропорту задержан правонарушитель
Токаев в Белом доме, «С5+1» и Авраамские соглашения: мнение зарубежных экспертов
Алматы 2035: приоритеты развития мегаполиса обсудили на форсайт-сессии
Чипсы из нарынкольской картошки
В СКО ограничено движение транспорта
Театр отмечает юбилей
Почему Рыбакина отказалась от фото с главой WTA
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Сильная духом и мастерством
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели

Читайте также

Мирзиёев: Визит президента Казахстана подтвердил высокий ур…
Токаев: Расширение культурно-гуманитарных связей служит зал…
Президент: "В Казахстане успешно работают более 6 тысяч пре…
Казахстан и Узбекистан сформировали в регионе прочный страт…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]