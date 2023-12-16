Астана: инвестиционный потенциал и социальная инфраструктура

Индустриальный парк № 1

Рабочий объезд Касым-Жомарта Токаева значимых объектов Астаны начался с посещения Индустриального парка № 1. Здесь ему представили инвестиционный потенциал столицы.

Как доложил заместитель акима города Евгений Глотов, объем валового регионального продукта столицы за первое полугодие составил 4,7 трлн тенге с ростом на 4,1%. В структуру ВРП основной вклад вносит малый и средний бизнес, доля которого составляет более 73%, доля инвестиций в ВРП – 11,5%.

Индустриальный парк № 1 играет особую роль в работе по привлечению инвестиций. Здесь реализуется 100 проектов с общим объемом инвестиций 322 млрд тенге. Парк занимает первое место в республике по объему производства, который достиг 6,7 трлн тенге за весь период функционирования.

Президент подчеркнул, что для развития столицы очень нужны крупные производственные мощности.

– Население Астаны растет. В ближайшие годы может дос­тигнуть 1,5–2 миллиона человек. Поэтому мы должны обеспечить работой жителей и молодежь, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Главе государства продемонстрировали достижения ведущих предприятий парка «Тау-Кен Алтын», Stadler Kazakhstаn, DSS, «ЭНКО», DUYQAZ, «ВМП-Астана» и MFA International.

Аффинажный завод «Тау-Кен Алтын», занимающийся переработкой и аффинированием сырья с содержанием драгоценных металлов, яв­ляется одним из успешных предприятий в управлении ФНБ «Самрук-Қазына». За 10 лет деятельности им произведено и поставлено в Национальный банк более 200 тонн аффинированного золота, также оказаны услуги толлинга на 80,5 тонны драгоценного металла.

Следующее предприятие, представленное Президенту, – ТОО «Stadler Kazakhstаn», основанное в текущем году в результате инвестиционного соглашения со швейцарской холдинговой компанией Stadler Rail AG. Мировой лидер по произ­водству железнодорожного транспорта планирует наладить выпуск пассажирских вагонов в Казахстане.

Продукция завода в первую очередь будет направлена на обновление отечественного подвижного состава. Для АО «Пассажирские перевозки» планируется произвести более 500 пассажирских вагонов.

По словам представителей предприятий Индустриального парка, их продукция востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами.

К примеру, антикоррозионные и огнезащитные лакокрасочные покрытия, выпускаемые на заводе «ВМП-Астана», широко применяются в различных секторах промышленности. Более 90% продукции идет на экспорт в Россию, поставки осуществляются также на рынки Узбекистана и Кыргызстана.

Такой же высокий спрос в строительной индустрии столицы позволил компании «ЭНКО» открыть производственно-сервисный комплекс по обслуживанию оборудования для тепло– и водоснабжения.

Востребованной продукцией в условиях эпидемических угроз стали респираторы классов FFP1, FFP2 и FFP3, производимые совместно с турецкой компанией MFA MASKE TİCARET SANAYİ A. Ş. На сегодняшний день резидент Индустриального парка № 1 компания MFA International увеличила количество технологических производственных линий до пяти и планирует ввести в строй 10 линий к 2027 году. Это позволит компании производить до 20 млн респираторов ежегодно.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев ознакомился с образцами военной одежды производства ТОО «DUYQAZ», телекоммуникационным оборудованием ТОО «Cuman Digital System Servis» и продукцией других предприятий.

Сделано в столице

В ходе посещения Индустриального парка № 1 города Глава государства ознакомился также с работой ТОО «Единый консолидирующий центр».

Компания, основанная в 2018 году, специализируется на производстве резиновых и пластмассовых изделий. Предприятие ежегодно выпускает 72 млн единиц контрольно-индикаторных пломб и самоклеящихся лейблов, а также 24 млн единиц ушных бирок, которые применяются в сфере животноводства.

Единый консолидирующий центр входит в группу компаний ТОО «Универсал», которая управляет заводом по выпуску полипропиленовых мешков, крахмально-паточным заводом в других регионах Казахстана.

На данный момент в городе Шардаре Туркестанской области планируется к реализации проект по глубокой переработке зерна кукурузы. Мощность завода составит 150 тыс. тонн в год.

Группа компаний выпускает более 80 видов продукции. Здесь трудятся 3 400 человек. Общий объем инвестиций составляет 60 млрд тенге.

Также Президент ознакомился с деятельностью ТОО «Metal Former», выпускающего кровельные и облицовочные материалы. Продукция завода будет поставляться на внутренний рынок и позволит заменить до 15% импортируемых алюминиевых профилей и до 40% импортируемых кровельных покрытий и фиброцементных панелей.

Главе государства показали производственные цеха и готовую продукцию завода.

Касым-Жомарт Токаев отметил важность поддержки таких предприятий и подчеркнул необходимость перехода с импортных строительных материалов на отечественную продукцию. Он пообщался с работниками завода и пожелал им успехов в работе.

После Глава государства ознакомился с интегрированным производственным комплексом YDA Industrial Park.

Многопрофильный производственный комплекс состоит из пяти предприятий по производству медицинской и офисной мебели, медицинского оборудования, модульных сооружений и металлоконструкций, окон и витражей.

Уникальность комплекса заключается в том, что все указанные предприятия образуют синергию между собой и участвуют в реализации проекта. При этом вся производимая продукция является импортозамещающей и не уступает зарубежным аналогам ни по стоимости, ни по качеству.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел производственные цеха компании и шоурум.

Как отметил инвестор проекта – председатель совета директоров турецкой компании YDA Group Хуссейн Арслан, интегрированная производственная площадка была запущена в 2021–2022 годах за счет собственных инвестиций. Проект общей стоимостью 22 млрд тенге обеспечивает 300 рабочих мест.

Главе государства также представили школу Harmony Steam School, которая была проинвестирована и полностью оснащена продукцией YDA Group.

Дети обучаются здесь по технологии STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Math – наука, технологии, инженерия, искусства, математика) с акцентом на точные науки. По завершении школы выпускники уже будут обладать инженерной профессией.

– STEAM – интересная программа, тем более с упором на такие технические предметы, как физика, математика. Ко всему, что касается качественного образования, отношусь абсолютно положительно. Мы будем поддерживать вас, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства подчеркнул важность развития отечественного производства и наращивания объема местного содержания при реализации крупных проектов.

В рамках посещения промышленных объектов столицы Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился также с работой ТОО «MODEХ Astana». Это дочернее предприятие холдинга BI Group действует с 2020 года и на сегодняшний день обеспечивает работой 360 человек. Стоимость проекта составляет 16 млрд тенге.

На предприятии применяются инновационные технологии индустриально-модульного строительства.

По словам председателя совета директоров компании BI Group Айдына Рахимбаева, модульное домостроение позволяет существенно сократить время возведения различных видов сооружений, снизить их себестоимость и, следовательно, способствует повышению доступности жилья для широкого круга граждан.

Данная технология может быть использована не только при строительстве домов, коттеджей и жилых комплексов, но и при возведении объектов социальной инфраструктуры.

Со дня основания компания по данной технологии уже построила объекты общей площадью более 200 тыс. квадратных метров.

Плюс одна школа

Затем Глава государства посетил столичную школу-гимназию № 96. Это учебное заведение было построено на конфискованные у коррупционеров средства. Ее строительство позволило снизить нагрузку на другие школы, расположенные на левобережье столицы. На сегодняшний день здесь обучаются 1 466 учащихся.

Касым-Жомарту Токаеву рассказали об учебном процессе в школе-гимназии социально-гуманитарного направления. Наряду с английским и французским языками учащиеся также изучают китайский язык.

По словам директора школы Сауле Теменовой, в учебном заведении осуществляется инклюзивное образование. При этом для каждого учащегося разрабатывается индивидуальная программа обучения. Имеются кабинеты инклюзивной поддержки, предпрофильной подготовки и лечебной физкультуры. Сегодня в гимназии учатся 28 детей с особыми образовательными потребностями. Кроме того, в школе действуют цирковой, гончарный и балетный кружки.

Глава государства осмотрел спортивный зал, кабинет робототехники и пообщался с учениками.

– Робототехника – перспективная сфера. Я поддерживаю вас. Сейчас в мире, в том числе и в Казахстане, большой акцент делается на искусственный интеллект. Это очень важное направление. В будущем искусственный интеллект будет применяться во всех сферах. Уверен, что Казахстан должен быть передовой страной в этом деле, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В беседе с коллективом школы Президент отметил, что государство и дальше будет принимать меры, направленные на повышение статуса педагога.

Кроме того, Главе государства рассказали о состоянии системы образования в столице. Как сообщил руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев, в этом году планируется ввести в эксплуатацию 12 школ на 16 тыс. мест. На сегодняшний день открыто семь школ. До конца года будут открыты еще пять новых школ.

Он также сообщил о работе по исполнению поручения Президента об открытии высшего педагогического учебного заведения в Астане.

Новая поликлиника

Посетил Касым-Жомарт Токаев также новый филиал поликлиники City. Рассчитанный на 30 тыс. пациентов, он расположен в динамично развивающемся районе Астаны. Здесь населению оказывается широкий спектр услуг от первичной медпомощи до комплексной диагностики и консультаций специалистов всех профилей.

Инвестор проекта генеральный директор ТОО «Olymp Medical Group» Ерлан Сулейменов отметил, что это уже третий по счету филиал поликлинической сети City. Два уже функционируют в Нуринском и Алматинском районах столицы. Еще три объекта будут сданы в эксплуатацию в следующем году.

Уникальной особенностью клиники является то, что в ней создается маммологический центр, в котором пациентки смогут пройти комплексную диагностику и лечение заболеваний молочной железы. В центре будут применяться такие диагностические технологии, как цифровая маммография с томосинтезом, методы традиционной и вакуумной аспирационной биопсии, установка локализационных игл, указывающих хирургу путь к удалению злокачественных образований.

Кроме того, в поликлинике будет функционировать центр амбулаторной хирургии, оснащенный всем необходимым оборудованием.

По словам руководителя управления общественнего здравоохранения города Астаны Алии Рустемовой, в настоящее время на левом берегу столицы имеется дефицит организаций амбулаторной помощи. Необходимо ввести в эксплуатацию еще 5 поликлиник.

С учетом роста населения потребность в медучреждениях будет неуклонно расти. В решении данной проблемы активно используется государственное-частное партнерство. В течение пяти лет акиматом Астаны запланировано строительство трех государственных поликлиник и открытие 12 частных поликлиник.

Спорт для всех

В ходе осмотра столичных объектов Касым-Жомарт Токаев посетил центр настольного тенниса ADD Table Tennis Center Astana, сообщила пресс-служба Президента.

Главу государства проинформировали, что данный центр полностью соответствует требованиям Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и в будущем может служить местом проведения республиканских и международных турниров, а также учебно-тренировочных сборов национальной сборной страны.

Объект, общая площадь которого составляет более 3 700 кв. м., рассчитан на 16 теннисных столов в период проведения соревнований и 26 столов – для проведения тренировочных занятий. В центре предусмотрены зрительские трибуны на 416 человек, тренажерный зал, медицинский кабинет, тренерская и судейская комнаты, а также другие помещения.

– В каждом областном центре должны быть залы настольного тенниса, люди должны заниматься спортом, – подытожил Президент.