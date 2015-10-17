"Астана" обыграла шымкентский "Ордабасы"

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"Астана" в домашнем матче 29-го тура КПЛ обыграла шымкентский "Ордабасы", сообщает Kazpravda.kz
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Встреча на стадионе "Астана Арена" завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Столичные футболисты открыли счет в первом тайме. На 19-й минуте после прострела Бауржана Джолчиева мяч в свои ворота отправил защитник "Ордабасы" Сергей Малый.
Развить свой успех "Астана" смогла во второй половине встречи. На 58-й минуте Рохер Каньяс головой замкнул прострел все того же Джолчиева и сделал счет 2:0. "Ордабасы" удалось лишь сократить отставание – голом отметился полузащитник Еркебулан Тунгышбаев.
В другом ключевом матче "Актобе" сумел вырвать победу у павлодарского "Иртыша" – 3:2.
В эти минуты лидер чемпионата алматинский "Кайрат" принимает ФК "Атырау" и в случае победы может оформить досрочную победу в КПЛ.