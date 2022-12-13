Astana Qazaqstan Team расторгла контракт с велогонщиком Мигелем Анхелем Лопесом

Велокоманда Astana Qazaqstan Team распространила заявление о расторжении контракта с велогонщиком Мигелем Анхелем Лопесом, сообщает Kazpravda.kz.
Как сообщается на сайте команды, основанием для этого послужила возможная связь Мигеля Анхеля Лопеса с доктором Маркосом Майнаром.
«В связи с новыми данными, полученными Astana Qazaqstan Team относительно возможной связи Мигеля Анхеля Лопеса с доктором Маркосом Майнаром, команда вынуждена незамедлительно расторгнуть контракт между командой и гонщиком на основании несоблюдения указанного контракта и внутреннего регламента.
В целях защиты юридических прав команды и гонщика дальнейших комментариев по этому вопросу команда делать не будет», – говорится в официальном заявлении.
По данным СМИ, доктор Маркос Майнар является фигурантом дела о допиноговом скандале.