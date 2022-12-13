Astana Qazaqstan Team расторгла контракт с велогонщиком Мигелем Анхелем Лопесом

Скандалы

Велокоманда Astana Qazaqstan Team распространила заявление о расторжении контракта с велогонщиком Мигелем Анхелем Лопесом, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: astana-qazaqstan.com

Как сообщается на сайте команды, основанием для этого послужила возможная связь Мигеля Анхеля Лопеса с доктором Маркосом Майнаром.

«В связи с новыми данными, полученными Astana Qazaqstan Team относительно возможной связи Мигеля Анхеля Лопеса с доктором Маркосом Майнаром, команда вынуждена незамедлительно расторгнуть контракт между командой и гонщиком на основании несоблюдения указанного контракта и внутреннего регламента.

В целях защиты юридических прав команды и гонщика дальнейших комментариев по этому вопросу команда делать не будет», – говорится в официальном заявлении.

По данным СМИ, доктор Маркос Майнар является фигурантом дела о допиноговом скандале.

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Astana Qazaqstan Team расторгла контракт с велогонщиком Мигелем Анхелем Лопесом
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