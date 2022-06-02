Происшествия
Астанчанин жестоко избил случайного прохожего

В Нур-Султане мужчина жестоко избил случайного прохожего, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, в дневное время 42-летний житель города, выходя из магазина по улице Дукенулы, столкнулся с незнакомым мужчиной, находившимся в нетрезвом состоянии. Незнакомец отреагировал агрессивно и нанес удар по голове мужчины, отчего тот упал на асфальт и потерял сознание. Несмотря на это, обидчик стал его избивать и наносить хаотичные удары по лежащему на земле.

На драку прибежали очевидцы и пытались остановить драчуна. В этот момент на место происшествия прибыли патрульные полицейские, задержали подозреваемого и доставили в управление полиции района "Сарыарка".

Пострадавшего с тяжелой травмой головы госпитализировали в городскую больницу.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью в отношении задержанного проводится досудебное расследование по статье 106 УК РК.

В полиции отметили, что это не первый случай, когда от тяжелого кулака подозреваемого пострадал человек. В 2010 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека, он был осужден.

Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП. Устанавливается его причастность к ранее совершенным преступлениям на территории столицы, добавили в полиции.

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