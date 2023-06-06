Астанчанка отдала мошенникам накопленные для хаджа 16 млн тенге

В полицию Астаны с заявлением обратилась пенсионерка. По словам потерпевшей, неизвестные выманили у нее 16 млн тенге, сообщив по телефону, что ее дочь находится в полиции, а для решения проблемы нужно срочно отправить деньги, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото МВД РК

69-летняя женщина рассказала, что около полуночи на домашний телефон позвонила девушка и плачущим голосом сказала: "Мама, я попала в аварию и нахожусь в полиции. Чтобы решить проблемы, мне нужны деньги". Затем трубку взял мужчина и, представившись полицейским, проинструктировал ее, что сейчас приедет коллега и заберет деньги. На вопрос, сколько нужно денег для решения вопроса, ответили – отдать всё, что есть.

Пожилая женщина, не разобравшись, стала собирать деньги. Пенсионерка насчитала 16 млн тенге, которые собирала для совершения Хаджа в Мекку, и передала их прибывшему мужчине. Уже потом поняв, что дочь в порядке, женщина обратилась в полицию.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 26-летний мужчина, который прибыл в качестве курьера и взял деньги. Злоумышленник признался, что за услугу "курьера" ему полагалось 10% от общей суммы.

С похожим заявлением в полицию обратилась 54-летняя женщина, которая также стала жертвой обмана. По аналогичной схеме ее обманули неизвестные и присвоили 2 млн 650 тысяч тенге. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и арестован 20-летний молодой человек.

"По данным фактам проводится досудебное расследование. Злоумышленники водворены в Изолятор временного содержания города. Проверяется их причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы", – проинформировал начальник УКП ДП Астаны Дастан Калиев.