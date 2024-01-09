Атом: не только мирный, но и безопасный Энергетика 9 января 2024 г. 1:00 11 Флора Левина, область Абай За прошедший год учеными Национального ядерного центра РК решены важные задачи по пяти стратегическим направлениям. фото из открытых источников В интервью газете «Egemen Qazaqstan» Президент затронул вопрос строительства в стране АЭС, отметив, что вопросы атомной энергетики должны решаться на основе научных исследований. И здесь большая роль принадлежит специалистам Национального ядерного центра. По словам генерального директора НЯЦ РК Эрлана Батырбекова, их учеными за прошедший год проделана большая работа. – Завершена реализация трехлетнего цикла исследований по научно-технической программе «Развитие атомной энергетики в РК». Исследования проводились по 25 научным темам в рамках четырех крупных направлений, – рассказал Эрлан Батырбеков. – К примеру, большая работа проведена в сфере безопасности реакторов на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем – это реакторы поколения IV. В ее рамках успешно закончена многолетняя международная исследовательская программа EAGLE, которая реализуется по заказу Японского агентства по атомной энергетике в поддержку конструкции разрабатываемого в Японии реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. Полученные уникальные экспериментальные данные легли в основу технических решений по конструкции будущего реактора на быстрых нейтронах японской разработки, которые позволяют смягчить последствия тяжелой аварии с расплавлением активной зоны. Продолжена реализация большого семилетнего контракта с французским Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным энергоисточникам по проекту SAIGA. Его цель – изучение поведения топливной сборки французского реактора на быстрых нейтронах ASTRID в условиях тяжелой аварии. – Уникальный эксперимент с частичным расплавлением тепловыделяющей сборки планируется провести на реакторе ИГР и у нас в НЯЦ. Специально для этого нашими учеными разрабатывается экспериментальное устройство и петлевой натриевый контур, – рассказал Эрлан Батырбеков. – Активно развивается сотрудничество в этой области с коллегами из Китая и Кореи. В частности, с Китайским институтом атомной энергии (CIAE) НЯЦ РК находится на стадии обсуждения направлений совместных исследований. Проведены встречи в Курчатове, результатом которых стало подписание меморандума о сотрудничестве на полях 67-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ. Делегация НЯЦ РК побывала с рабочим визитом в Китае, где обсуждались перспективы реализации совместных научно-исследовательских проектов, проведения технических семинаров, стажировок казахстанских специалистов в области натриевых технологий. Значимые результаты достигнуты в реализации масштабного проекта по конверсии двух исследовательских реакторов – ИВГ.1М и ИГР – на низкообогащенное топливо в целях снижения рисков распространения ядерного оружия и минимизации использования высокообогащенного урана в гражданском секторе. Благодаря успешно проведенной работе реактор ИВГ.1М начал работу с новой активной зоной с низкообогащенным ураном. Учитывая уникальность конструкции реактора и результаты его конверсии, которые уже позволили более чем в два раза увеличить запас реактивности, можно с уверенностью отметить высокую научно-техническую значимость этих работ. Достигнуты серьезные результаты в области развития технологий управляемого термоядерного синтеза и водородной энергетики. Национальный ядерный центр РК последовательно движется к его выводу на номинальные параметры. – На токамаке КТМ сегодня реализуются научно-исследовательские работы в рамках соглашения о совместном использовании экспериментального комплекса токамака КТМ со странами СНГ. В числе государств, подписавших данный документ, – Казахстан, Беларусь, Россия, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Действует соглашение о сотрудничестве с международной организацией ИТЭР, в рамках которого мы реализовали уже четыре коммерческих проекта по изучению радиационной стойкости средств диагностики плазмы установки ИТЭР, а также качества конструкционных материалов, – рассказал Эрлан Батырбеков. Активно развивается новое направление – технологии водородной энергетики. Успешно завершены работы по разработке и наладке установки для осуществления пиролиза метана. Проведены эксперименты по получению водорода в сверхвысокочастотном разряде. В области радиационной безопасности и экологии началось комплексное обследование части территорий, отнесенных к зоне чрезвычайного радиационного риска, создана система радиационного мониторинга состояния окружающей среды, которая позволяет гарантировать отслеживание любых изменений на Семипалатинском испытательном полигоне и оперативно реагировать на них. Опыт работы НЯЦ РК в этом направлении позволил обеспечивать радиационную безопасность не только на территории Семипалатинского испытательного полигона, но и на других радиационно опасных объектах Казахстана. В рамках поддержки режима нераспространения и Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) началась масштабная работа по обследованию территорий испытательных площадок «Балапан» и «Сары-Узень». Ведутся строительно-монтажные работы по созданию аварийно-технического центра, который предназначен для обеспечения работоспособности систем безопасности стратегических объектов бывшего Семипалатинского испытательного полигона. – В поддержку Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний большая работа проводится по контролю за испытаниями ядерного оружия на других полигонах мира. В 2023 году нами обеспечено бесперебойное функционирование всех станций сейсмического и инфразвукового мониторинга, входящих в Международную систему мониторинга. Начата работа по модернизации сейсмической станции в Боровом. В рамках сотрудничества с AFTAC продолжена работа по изучению сейсмических условий для выбора места установки новой сейсмической станции в Западном Казахстане, – рассказал Эрлан Батырбеков. Большое внимание в Национальном ядерном центре уделяют подготовке молодых специалистов и реализации информационной политики. Уже стали традиционными ежегодные конференция-конкурс НИОКР молодых ученых и специалистов НЯЦ РК и летняя школа «Юный физик». – Совместно с японским агентством по атомной энергетике JAEA организованы обучающие курсы «Готовность к ядерным и радиационным авариям» и «Реакторные технологии». На предприятии продолжили функционирование три филиала кафедр региональных университетов. Подписан новый меморандум о сотрудничестве с Satbaev University. Руководство и сотрудники НЯЦ РК входят в постоянный состав трех диссертационных советов по защите PhD диссертаций. С удовлетворением хочу отметить, что из года в год в НЯЦ РК растет количество обладателей ученых степеней, – поделился достижениями Эрлан Батырбеков. Ученый еще раз напомнил, что современное поколение реакторов имеет так называемые активные и пассивные системы безопасности, которые при любом проектном инциденте или аварии способны привести реактор в безопасное состояние даже без участия человека. Пассивные системы безопасности работают под действием природных сил и физических законов, которые, как говорится, не обманешь. К примеру, это гравитация, способствующая введению в активную зону поглощающих стержней, прекращающих ядерную реакцию при исчезновении электричества для собственных нужд на станции. В случае даже если гипотетическая авария с плавлением активной зоны произойдет, то у таких реакторов имеется множество рубежей защиты от выхода радиоактивных веществ за пределы площадки атомной станции, а также системы и алгоритмы так называемого управления аварией. К таким рубежам защиты относятся особая конструкция топлива, топливной сборки, корпус реактора, а также специализированная защитная оболочка, построенная вокруг реактора. Все эти и другие меры позволяют существенным образом снизить вероятность и негативные последствия гипотетической аварии и фактически исключить ее возможное воздействие на население и окружающую среду. Каждое последующее поколение реакторов существенно превосходит предыдущие в части безопасности. Над этим работает огромный коллектив ученых и инженеров. #президент #интервью #АЭС #атомная энергетика #атом #Egemen Qazaqstan