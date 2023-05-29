Атырауский аэропорт "утопает" в мусоре – Совет при AMANAT

Общество
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Отмечается, что АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой» с 2016 года неоднократно направлял письма в акимат Атырау о переносе городской свалки, однако все письма остались без реагирования.

Фото: polet.me

На приаэродромной территории всех аэропортов Казахстана имеются несогласованные объекты, жилые дома, хозяйственные постройки, свалки и даже скотобойни. Это прямая угроза жизни и здоровью пассажиров, считают в Республиканском совете по противодействию коррупции при «AMANAT», передает Kazpravda.kz.

Как отметил cекретарь партии Ержан Жилкибаев, на территории санитарно-защитной зоны аэропорта Шымкента имеется 187 жилых построек, 128 из которых имеют полный пакет разрешительных документов.

«У меня вопрос и к акимату, и к Комитету гражданской авиации: на каком основании это разрешается? А если не вы выдавали документы, то как они смогли оформить это всё? У всех нас жива в памяти алматинская трагедия, которая унесла 12 жизней, еще 47 человек получили ранения. Мы разговариваем с людьми, которые там живут, они переживают, не упадет ли на их дом
самолет, а модели воздушных судов они давно различают по звуку. Судьбу этих семей надо решать», – отметил он.

В ответ зампред Комитета гражданской авиации Тимур Тлегенов заметил, что в законодательстве нет прямого запрета на строительство в 4-километровой зоне аэропортов, есть лишь ограничение на осуществление деятельности, которая может представлять угрозу безопасности полетов воздушных судов.

«По большому счету 4-километровая зона вокруг аэропорта Шымкента застроена полностью, но критическими препятствиями являются 70 объектов. Есть 25 домов и 45 железобетонных столбов электроснабжения, которые акимат отодвигает, уменьшает их высоту. Все эти дома были построены более 10 лет назад, это самовольная застройка. Потом они просто подали документы на легализацию. По этому вопросу правительственной комиссией ведется работа», – сказал он.

Партийцы не обошли вниманием и проблему мусорных полигонов вокруг казахстанских аэропортов. В частности, в 15-километровой зоне аэропорта Алматы со стороны Алматинской области обнаружена 351 свалка, из них ликвидировано только 247. Это создает потенциально опасные ситуации для полетов, в частности в 2022 году зарегистрировано 46 случаев столкновения самолетов с птицами, из них 23 инцидента произошли в воздушной гавани южной столицы. Не лучше ситуация и в районе аэропорта Атырау.

«На приаэродромной территории в радиусе 15 км выявлены скотобойни, сельскохозяйственные поля, скотные рынки, а также места выброса пищевых отходов. Пассажиры отмечают, что территория вокруг аэропорта просто «утопает» в мусоре. АО «Международный аэропорт Хиуаз Доспановой» с 2016 года неоднократно направлял письма в акимат Атырау о переносе городской свалки. Однако все письма остались без реагирования», – заявила инспектор партийного контроля Венера Есильбаева.

По итогам заседания совет рекомендовал акиматам регионов решить проблему несогласованного строительства близи аэропортов и принять меры по ликвидации свалок на приаэродромной территории.

#Атырау #аэропорт #AMANAT #проблема #мусор #полигон #запрос

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