В 2023 году стартовала инициированная Главой государства республиканская программа «Ауыл аманаты». Основной ее целью стало кредитование сельских семей, не имеющих стабильного источника дохода. Став участниками программы, они могли получить денежный займ под 2,5% годовых и открыть собственное небольшое дело. На реализацию «Ауыл аманаты» в 2023 году было направлено 100 млрд тенге.

По данным оператора программы – Минис­терства сельского хозяйства РК, к настоящему времени выдано 14,2 тыс. микрокредитов, что в совокупности равно 89,9 млрд тенге. Как отмечают в Минсельхозе, получатели микрокредитов большей частью (80%) предпочитают использовать средства на закуп скота с целью его дальнейшего разведения. Чтобы устранить перекос, на эти цели решено направлять только до 50% от общей суммы кредитного портфеля региона. В остальном статистика такова: 4% кредитов осваиваются в секторе растениеводства, 5% направлены на приобретение сельхозтехники и различного обрудования, 11% – на реализацию других проектов.

Для того чтобы целевые финансовые средства дошли до наиболее нуждающихся в поддержке адресатов, Минсельхозом были проведены исследования в 166 сельских районах, 16 малых городах, 2 260 сельских округах. В результате сельские округа, где местные жители занимаются животноводством и растениеводством, были поделены на три уровня специализации. При этом брались во внимание такие показатели, как: объемы производства, наличие скота и птицы, земельных участков, обеспеченность населения работой, наличие инфраструктуры, перерабатывающих производств, а также потенциал микрокредитования.

Одной из мер по совершенствованию реа­лизации программы стала цифровизация всех ее процессов. Благодаря внедрению со­временных технологий сельчане получили возможность дистанционно сдавать необходимый пакет документов в уполномоченные органы. Автоматизация всех процессов помогла уменьшить коррупционные риски при назначении и выдаче мирокредитов.

Еще одним важным направлением программы является создание сельхозкооперативов путем объединения личных подсобных хозяйства. Вступление в них сулит ЛПХ очевидные выгоды: решение проблем с обработкой земли, уборкой урожая, его сбытом. Кроме того, кооперативы могут рассчитывать на получение максимальных кредитов на свое развитие в сумме 29,5 млн тенге, субсидирование 50% покупаемой сельхозтехники, снижение на 70% сумм обязательных налоговых выплат. В целом по стране количество сельскохозяйственных кооперативов достигло 3 911.

Примеров, когда благодаря «Ауыл аманаты» жители сел и небольших городов страны смогли запустить собственное дело и даже создать рабочие места для своих прежде безработных земляков, достаточно. К примеру, житель Акмолинской области Руслан Соколов отучился на курсах сыроделов. После этого, став участником программы, получил кредит в 8,6 млн тенге, закупил оборудование для сыроваренного цеха. В течение 2023 года предприниматель смог произвести порядка трех тонн сырной продукции. На свое предприятие трудо­устроил двух бывших безработных.

Другой пример. Сергей Лемешев из села Западно-Казахстанской области получил в рамах «Ауыл аманаты» 4,8 млн тенге. Закупил на эти средства оборудование для производства угольных брикетов. В течение суток запущенный им цех может производить до 500 кг брикетов.

В Павлодарской области предпринимательница Алтын Жолымбетова специализируется на заготовке кормов для скота и его реализации фермерам. В рамках программы она получила 13 млн тенге, закупила трактор, прицепные агрегаты – сенокосилку и грабли.

С начала реализации программы в стране создано более 16 тыс. новых рабочих мест. Участники «Ауыл аманаты» объединились в сельхозкооперативы, из которых 317 получили финансовую поддержку государства. В течение 2024 года планируется выдать в рамках программы еще 10,7 тыс. микрокредитов, а количество открытых рабочих мест довести до 18 тыс. На эти цели будет направлено порядка 80 млрд тенге.

19 июня этого года ход реализации программы «Ауыл аманаты» обсудили на заседании Комитета по аграрным вопросам Мажилиса Парламента. Депутаты задали представителям профильных министерств вопросы и высказали предложения по реализации проекта. В числе затронутых тем – распределение средств на кредитование и их своевременное освоение, эффективное планирование работ, создание благоприятных условий для владельцев малого бизнеса, поддержка заемщиков, изучение залогового имущества, упрощение требований к кооперативам, расширение списка производимой заемщиками продукции животноводства, обеспечение хозяйств пастбищными угодьями, обеспечение фермеров техникой.

Выступивший в ходе заседания советник Премьер-министра Ералы Тугжанов отметил, что основная цель «Ауыл аманаты» – поддержка малообеспеченных граждан, поэтому при получении кредитов необходимо пересмотреть вопросы подтверждения источников дохода, кредитной истории другие показатели. К слову, все не так гладко обстоит с «Ауыл аманаты» в регионах. Есть проблема высокой закредитованности сельского населения страны, отсутствия залогового имущества у потенциальных участников программы и т. д. По итогам совещания будут разработаны рекомендации.