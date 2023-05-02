2 энергоблока аварийно отключились на МАЭКе

В результате аварийной остановки двух энергоблоков на ТЭС Мангистауского атомного энергокомбината (МАЭК) ограничений по подаче воды и электроэнергии для населения области нет, сообщает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу облакимата.

Фото: пресс-служба Мангистауской области

По информации энергокомбината, 1 мая на станции ТЭС ТОО «МАЭК» в 12:28 из-за неисправности главного масляного насоса отключился энергоблок №3, а в 16:38 то же самое произошло с энергоблоком №2 по причине пробоя изолятора ввода генератора. В результате суммарная генерация станций снизилась с 555 до 264 МВт.

При этом в областном центре ограничений по подаче воды и электроэнергии нет.

Однако, по данным акимата, есть ограничение электроэнергии по Мангистауской области в 65,5 МВт для потребителей нефтяного сектора: Озенмунайгаз – 48,5 МВт; Бузачи Оперейтинг – 5 МВт, Каражанбасмунай – 7,5 МВт, Мангистаумунайгаз – 4,5 МВт.

Сегодня аким Мангистауской области Нурлан Ногаев посетил Мангистауский атомный энергокомбинат и поручил ответственным лицам держать на постоянном контроле работы по обеспечению стабильности МАЭКа и его модернизации.

В восстановительных работах уже задействованы 3 бригады электроцеха ТЭС.

«В течение ночи 3 бригады персонала электроцеха и 1 бригада ремонтного цеха устраняли дефекты на плавкой вставке генератора. Работы идут к завершению, плавкая вставка установлена на штатное рабочее место. В течение 5-6 часов произойдет дальнейший пуск энергоблока 2 с набором нагрузки... На данный момент персонал ремонтного завода, электростанции, электроцеха делают все возможное, для того чтобы устранить дефекты и включить энергоблоки в сеть», – проинформировал главный инженер ТЭС Сергей Раков.