Авиакомпания «Россия» запустит рейсы из Пулково в Алматы

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C 1 июня из Санкт-Петербурга открывается прямое авиасообщение с Алматы – впервые с 2021 года. Полеты по новому направлению будет выполнять авиакомпания «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»), сообщила пресс-служба ООО «Воздушные ворота Северной столицы».

Из аэропорта Пулково в Алматы в летнем расписании запланированы 4 рейса в неделю: по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам.

Согласно расписанию, вылет из Санкт-Петербурга – в 00:50, прибытие в Алматы – в 07:35.

Перелет займет 4 часа 45 минут. Время указано местное для каждого аэропорта.