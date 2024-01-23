Автодороги и мосты не повредились при землетрясении в РК

Работники «КазАвтоЖол» провели объезды и осмотры на автодорогах республиканского значения в Алматинской, Жамбылской областях и в области Жетысу, с целью выявления негативного воздействия землетрясения, передает Kazpravda.kz

Фото Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

"В ночь на 23 января, после поступления сигнала, дорожники оперативно выехали на трассы и мосты, а также провели контрольные осмотры в дневное время суток. По результатам обследования на автодорогах республиканского значения и мостах разрушения и дефекты не выявлены", - говорится в сообщении.

Управление инспекции труда города Алматы, в свою очередь, сообщает, что 23-го числа текущего года все предприятия и организации функционируют в штатном режиме и производственных травм, связанных с землетрясением, не зарегистрировано.