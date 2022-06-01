Автоматы и пистолеты похитили преступники со склада полиции в Талдыкоргане

В Алматинской области обнаружили солидный арсенал, который был похищен у правоохранителей. Автоматы, пистолеты, боеприпасы выкрали прямо со склада городской полиции Талдыкоргана во время январских беспорядков. Задержана преступная группа из четырех человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

Похищенное оружие прятали в нескольких тайниках. Схроны находились в трех частных домах Талдыкоргана и Саркандского района. И еще один нашли под мостом через реку Каратал. Всего изъяли два автомата Калашникова с пятью магазинами и полным боекомплектом, семь пистолетов Макарова с 15 магазинами и еще более тысячи боеприпасов различного калибра, а также три штык-ножа. Уже в ходе оперативных действий выяснилось, что группировка причастна еще и к краже свинцовых слитков с одного из заводов. Сумма ущерба составила более 10 миллионов тенге.

"Задержание нескольких подозреваемых произведено близ Алматы. В результате найдено и изъято похищенное ранее оружие, а также обезврежена преступная деятельность целой группы. В настоящее время трое из задержанных помещены под стражу", – сообщил официальный представитель ДП Алматинской области Ернар Сайдильдин.