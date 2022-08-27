Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 30 августа

Автомобильные пункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 30 августа, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана.

В связи с празднованием Дня Конституции Казахстана 30 августа 2022 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

При этом железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

«Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений», – обратились к казахстанцам в КГД.