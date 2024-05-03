Скоростной режим изменили на автодороге Астана - Темиртау

Транспорт, Авто
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Дана Аменова
Корреспондент

Подробнее об этом рассказали в компании «Казавтожол», сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

На участке автомобильной дороги Астана - Темиртау с километра 1305 до 1327 (участок от п. Бабатай до п. Аршалы) скоростной режим был увеличен с 120 до 140 км/час.

Однако на участке платной дороги Астана - Темиртау возле транспортной развязки рядом с поселком Аршалы, протяженностью 4 км (от 1327 км +350 м до 1331 км +450 м автомобильной дороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы») действует ограничение скорости до 120 км/час.

«Ранее в мае 2023 года по предписанию отдела полиции Аршалынского района  Акмолинской области, на том же участке автомобильной дороги с километра 1305 по 1327, было введено временное ограничение скоростного режима с 140 км/час до 120 км/час. Филиал «Дирекция платных автомобильных дорог» АО «НК «ҚазАвтоЖол» сообщает, что данный участок относится к категории 1-А «Автомагистраль», где согласно правилам, устанавливающим порядок движения по автомагистралям, максимальная скорость движения составляет 140 км/час»,  – говорится в официальном сообщении.

Также в компании отметили, что на автомобильных дорогах республиканского значения установлены следующие ограничения скоростного режима:

1. Категория I-а – 140 км/час (Астана - Павлодар, Астана - Щучинск, Астана - Темиртау, Алматы - Конаев);

2. Категория I-б – 110 км/час (Алматы - Хоргос, Шымкент - граница с Узбекистаном, Конаев - Талдыкорган, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Тараз, Тараз - Кайнар, Щучинск - Кокшетау);

3. Категория II – 100 км/час (Павлодар - Семей - Калбатау, Кокшетау - Петропавловск, Павлодар - граница с РФ (направление Омск), Уральск - граница с РФ (направление Самара), Уральск - граница с РФ (направление Саратов), Бейнеу - Акжигит - граница с Узбекистаном).

#дорога #КазАвтоЖол #режим #скорость

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