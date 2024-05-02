Какие нововведения приняты в сфере безопасной эксплуатации электромобилей

В настоящее время в стране популярность набирает экологический чистый транспорт. Данное обстоятельство потребовало разработку специальных норм, устанавливающих безопасную эксплуатацию данного вида транспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет МЧС

Фото: пресс-служба МЧС

В этой связи, МЧС, в рамках своей компетенции, подготовило предложения, устанавливающие требования к размещению электромобилей и их зарядных станций, которые направлены в адрес Министерства промышленности

и строительства.

По результатам предложенных МЧС мероприятий Минпромышленности внесены поправки в госнормативы (приказ МПС КДС от 19.04.2024г.).

Основные нововведения для электромобилей:

- определены места размещения электромобилей и их зарядных станций;

- ограничено количество электромобилей, размещаемых в пределах одного пожарного отсека (на 1200 м2. не более 10 мест)

- определены типы и мощности зарядных станций;

- установлена необходимость разработки проектной документаций при установке зарядных станций;

- необходимость оборудования зарядных станций системой пожаротушения.

В свою очередь, МЧС подготовило проект приказа «О внесении изменений и дополнений в приказ министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55 «Об утверждении Правил пожарной безопасности» в части необходимости соблюдения вновь принятых требований госнормативов при размещении электромобилей и их зарядных станций.

На данный момент проект приказа проходит процедуру согласования с аккредитованными организациями.