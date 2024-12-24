Автопарк Семея пополнился новыми автобусами

На днях приобретено еще 18 машин. По словам акима города Нурбола Нурсагатова, организованы новые маршруты, обеспечивающие доступность проезда в отдаленные микрорайо­ны, включая «Комсомольский» и «Карагайлы». Ведется разработка комплексного плана по дальнейшему развитию общественного транспорта.

Нынешнее обновление автобусного парка стало возможным благодаря субсидиям, выделяемым компаниям-перевозчикам. Если два года назад в городе на линии работало лишь около 50% машин от фактической потребности, то сегодня этот показатель увеличился до 75%. Перед местной исполнительной властью стоит задача полностью обеспечить потребности областного центра в автобусном сообщении на всех действующих маршрутах и минимизировать простои.