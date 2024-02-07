Авторынок Казахстана: прорыв после стагнации

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, на 1 сентября 2023 года в Казахстане зарегист­рировано 5,09 млн машин. Из них 88%, или 4,47 млн единиц, – легковые автомобили, 10% – грузовой транс­порт (507,5 тыс.), 2% – автобусы (105,5 тыс.).

Как гласит ретроспективная отраслевая статистика, авторынок республики лихорадило с 2015 по 2021 год: ежегодный спад числа машин в среднем составлял 0,7%. Только в 2022-м удалось выправить статистику – прибавить 2,9%. Соответственно, до этого последний раз рынок рос в 2014 году – на 8,7%.

В 2014 году число легковых машин в Казахстане достиг­ло четырех миллионов, затем, как уже было сказано, наступил спад. Снова к этому показателю рынок вернулся только в 2023-м. Так, с учетом девяти месяцев прошлого года прирост за неполные 11 лет (с 2013 года) составил 21,6%. Однако, несмотря на такие радужные новости, Казахстан по-прежнему уступает ряду стран по обеспеченности населения легковыми автомобилями – у нас он равен 22,5 личных авто на 100 человек.

В США, для сравнения, этот показатель равен 90,8, в Европе – 57, в России – 39,5 штук. Близок к Казахстану только Китай – 22,1. За последние 5,5 лет уровень автомобилизации в республике рос незначительно: на 1,47 единицы, или 6,6%. В 2019 и 2022 годах было и вовсе снижение, но 2023 год эту «проплешину» ликвидировал.

Больше всего за пять лет уровень автомобилизации вырос в Восточно-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях, а также в Шымкенте. Наименьший рост зафиксирован в Северном Казахстане и Актюбинской области.

Причем, по мнению аналитиков, Шымкент, находящийся в статусе города республиканского значения с численностью 1,2 млн человек, имеет относительно низкий показатель обеспеченности личными автомобилями. Данный фактор вкупе с тенденцией к приобретению машин делает его одним из наиболее привлекательных регионов в плане автомобильных продаж.

Нельзя не затронуть такое зарождающееся предложение казахстанского автопрома, как автомобили на электрической тяге. Наибольшее число электромобилей приходится на Алматы. По состоянию на 1 октября минувшего года их там насчитывалось поч­ти 3 600 штук – это больше половины от общего чис­ла (56%). Отметим, что бурный рост произошел за последние два года.

К примеру, на начало 2022 года по всей стране был всего 491 электромобиль. В частности, в Алматы – 43 электрокара, но уже спустя год эта цифра выросла почти десятикратно. К 1 сентябрю 2023-го электромобилей было уже 2 984.

«Точные данные по моделям ввиду отсутствия официального дилера (до ноября 2023 года) расписать не представляется возможным. Однако, вероятнее всего, это модель 001 от Zeekr, вызвавшая наибольший интерес со стороны казахстанцев», – отмечают в Freedom Finance Global.

Успеть за 18 секунд

Одна из наиглавнейших проб­лем отечественных авто – их возраст: почти половина машин (47%) старше 20 лет. Вторая категория – от 10 до 20 лет – занимает 23%, или 1,04 млн. При этом новых автомобилей, не старше трех лет, всего 272 тыс. – это около 6%.

Для решения этой проблемы в Казахстане разрабатывают различные меры, как, например, программу льготного автокредитования от Фонда развития промышленности.

Ее анонсировали два года назад. По условиям кредит выдается под 4% на семь лет без первоначального взноса. Стоимость автотранспорта не должна превышать 15 млн тенге, однако банк выдает до 10 млн, остальное надо доплатить из своего кармана. На реализацию программы выделено 100 млрд тенге.

6 февраля 2023 года программа стартовала в полной мере. Казахстанцы ринулись на соответствующий сайт подать заявку и... все – лимит на заявки был исчерпан за какие-то 18 секунд! Счастливым обладателем стал 761 гражданин. В фонде отметили, что сайт одновременно посетили 125 тыс. человек.

– Очередь двигалась очень быст­ро, – позже раскрыли подноготную акции в фонде. – Буквально каждый клик – и 100–150 мест занимались.

Поэтому с самого первого дня программа подверглась жесточайшей критике со стороны общественности. Так, депутат Сената Султанбек Макежанов в своем депутатском запросе на имя Премьер-министра отметил, что объем льготных автокредитов, предоставляемых банками второго уровня, не покрывает запросы населения.

– Льготное автокредитование страны преследует также такие цели, как обновление автомобильного парка и повышение общей обеспеченности населения автотранспортом. Для обновления автопарка государством была введена такая мера, как первичная регистрация ввозимых автомашин. Стоимость первичной регистрации зависит от возраста автомобиля. Это должно было сделать невыгодным ввоз старых автомобилей, однако по факту это привело к подорожанию всех транспортных средств. Внедрение утилизационного сбора также значительно повлияло на повышение цен на транспорт, – сказал сенатор.

Другая критика касалось того, что из-за подобных программ растет стоимость машин. И, наверное, так оно и есть, потому что цены на автомобили начиная с 2015 года и вправду росли.

Однако, согласно данным Бюро национальной статистики, в декабре 2023 года было зафиксировано внезапное снижение цен – сразу на 2,5%. Впрочем, даже несмотря на это, сегодня новые авто все равно стоят гораз­до дороже, чем ранее. Например, текущие цены на 27,3% выше, чем в декабре 2020 года.

Что дальше?

Несмотря на прорывной год, аналитики Freedom Finance Global не предвещают того же самого в 2024-м. По их оценкам, рост авторынка снизится вместе с замедлением темпов снижения инфляции, хотя и останется относительно высоким для местного рынка.

Эксперты ожидают рост цен на 12–17%. В качестве фактора повышения отмечается сохранение импульса продаж и спрос со стороны населения, который нацелен на авторынок Китая.

Отметим, что с мнением экс­пертов солидарны рядовые казахстанцы. В опросе аналитиков принял участие 1 021 человек со всех регионов республики. Выяс­нилось, что 61,4% респондентов ожидают значительного роста цен – на 10–20%. Еще 12,3% ответили, что цены останутся прежними, и 17,1% – что они могут снизиться. К слову, отдельного упоминания заслуживают электрокары, к которым резко вырос интерес.

«Смотря на темпы роста таких авто в Казахстане, складывается ощущение зарождения нового большого тренда для автомобильного рынка, однако мы полагаем, что мода на электромобили больше похожа на проверку новых технологий со стороны энтузиастов, нежели на смену парадигмы и уход казахстанцев к более экологичному виду транспорта. На взгляд экспертов, наиболее важным моментом здесь является не сам факт больших темпов роста, которые дают трехзначные показатели в процентном отношении, а доля данных авто на рынке, которая пока не превышает и 1%», – отмечается в исследовании Freedom Finance Global.

Большим преимуществом электрокаров является отсутствие пошлин и налогов при ввозе в Казахстан. Однако возникает вопрос: как Правительство Казахстана будет решать вопрос их утилизации? Ведь для этого необходимо создавать отдельные мощности по переработке аккумуляторов. По разным данным, средний срок «жизни» одной батареи составляет от 10 до 18 лет, или 1 000–1 500 циклов зарядки.