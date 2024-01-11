Автовладельцам напомнили о сроках уплаты налога за прошлый год

Налоги
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Он истекает 1 апреля 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД

Фото Kazpravda.kz

В Комитете государственных доходов напомнили, что до 1 апреля необходимо уплатить налог на транспортное средство за прошлый год.

При исчислении налога за 2023 год применяется месячный расчетный показатель в размере 3 450 тенге, действовавший в 2023 году.

Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении «e-Salyq Azamat».

При этом в целях определения сальдо расчетов налоговыми органами ежегодно производится исчисление налога на транспортные средства физических лиц за соответствующий год.

 Информация по исчисленным суммам налога будет направлена в марте 2024 года пользователям мобильных приложений «АО «Каспи банк» и АО «Халык банк» в виде PUSH-уведомлений.

Также информация о сумме налога будет размещена в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц» на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях «e-Salyq Azamat» и банков второго уровня АО «Каспи банк» и АО «Халык банк».

Все пользователи указанных мобильных приложений смогут увидеть исчисленные суммы налога на транспортные средства за 2023 год.

Налог на транспортные средства можно оплатить в вышеуказанных мобильных приложениях.

Уплатить налог физические лица могут и другими способами: наличными денежными средствами в отделениях банков второго уровня или платежных терминалах, с помощью банковских карт в банкоматах и платежных терминалах.

#налоги #авто #КГД #срок

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