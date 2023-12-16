«Айбоз» назвал лучших

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Уак Манбетеев

В Алматы подведены итоги Национальной премии в области литературы «Айбоз».

фото Жениса Ыскабая

Церемония награждения победителей прошла в здании Казахского национального оркестра народных инструментов им Курмангазы.

Национальная литературная премия «Айбоз» – уникальный проект, инициированный Министерством культуры и информации. Цель республиканского конкурса – оказать всестороннюю поддержку писателям и издателям со стороны государства, укрепить фундамент казахской литературы и создать условия для ее подъема на новую ступень, пропагандировать творчество отечественных писателей.

В оргкомитет «Айбоз» в этом году поступило более 300 зая­вок. По условиям конкурса к рассмотрению принимаются только нигде ранее не публиковавшиеся работы. Для исключения предвзятости в оценке того или иного произведения имена авторов были скрыты – члены жюри работали что называется «вслепую». Им предстояло определить победителей в семи номинациях: «Лучшая проза», «Лучшая поэзия», «Лучшая детская литература», «Лучшая драма», «Лучший литературный перевод», «Лучшая литературная критика» и «Лучший комикс».

Поздравляя победителей конкурса, вице-министр культуры и информации Арман Жудебаев отметил, что поддержка и развитие казахской литературы является важным направлением государственной политики в гуманитарно-культурной сфере.

– О необходимости оказывать всестороннюю поддержку деятелям культуры всегда говорит Глава государства Касым-Жомарт Токаев. На днях мы презентовали серию из четырнадцати книг, изданных в рамках проекта «Жаңа қазақ әдебиеті», сегодня награж­даем лучших авторов в семи номинациях республиканской литературной премии «Айбоз». Это еще раз говорит о том, что в обществе есть запрос на духовно-нравственное развитие, которому активно способствует высокохудожественная литература разных жанров, – отметил Арман Жудебаев.

В номинации «Лучшая детская литература» победителем стал Серик Асылбекулы («Концерт»). В номинации «Лучшая драматургия» победу одержал Исраил Сапарбай («Адам ата, Хауа ана»). Автором «Лучшей прозы» стал Куандык Туменбай («Анамның құрбысы»). Победитель в номинации «Лучшая поэзия» – Жанат Жанкашулы («Көзімнен сүй, көбелек»). Лучшим переводчиком признан Абай Маукара («Қасқырлар құпиясы»). В номинации «Лучшая литературная критика» был отмечен Дидар Амантай («Абай һәм Ницше іліміндегі Құдай, адам және автор мәселесі: үш супер мағынаның күйреуі»). А награду за «Лучший комикс» получил Салимгали Мырзашев.

Все работы победителей будут изданы и направлены во все библиотеки страны, а их авторы помимо признания в литературной среде получили еще и весьма весомое денежное вознаграждение в пять миллио­нов тенге.

#итоги #литература #День независимости #Айбоз #Национальная премия

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