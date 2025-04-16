Сегодня состоялась внеочередная конференция Республиканской Федерации кокпара. В ходе заседания были подведены итоги работы организации за прошлый год и озвучены планы на текущий период, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
Президент Ассоциации национальных видов спорта Еркебулан Ильясов предложил назначить нового руководителя Федерации кокпара. По результатам обсуждения новым президентом избран депутат Мажилиса, почётный президент Федерации кокпара и активный сторонник национального спорта — Айдарбек Ходжаназаров.
«Бауыржан Абдирашитович добровольно сложил с себя полномочия. Благодарим его за вклад в развитие отрасли. В связи с этим президентом Федерации избран депутат Мажилиса, почётный президент Федерации кокпара Айдарбек Ходжаназаров. Многие из нас хорошо его знают: в Костанайской области он сумел вывести кокпар на новый уровень. Уверен, под его руководством Федерация будет и дальше развиваться», — отметил Ильясов.
Айдарбек Ходжаназаров поблагодарил за оказанное доверие и поделился первоочередными шагами, направленными на развитие национального вида спорта.
«Мы запускаем Казахстанскую лигу по кокпару с призовым фондом в 25 миллионов тенге. Сейчас прорабатываем календарь спортивных мероприятий, чтобы определить точные сроки проведения. Кроме того, для популяризации кокпара в регионах планируем открыть филиалы федерации во всех областях, усилить работу по маркетингу и продвижению. Также мы увеличим призовой фонд чемпионатов и предусмотрим дополнительные поощрения для команд, показавших выдающуюся игру», — рассказал он.
Также планируется ввести специальные номинации и призы для лучших игроков и наиболее подготовленных лошадей. А владельцам лошадей, успешно выступивших на соревнованиях, будет выделен определённый процент от призового фонда — это делается для того, чтобы избежать отказов от предоставления лошадей для участия в играх.
В завершение конференции участники обсудили текущее состояние кокпара, а также состоялась жеребьёвка Чемпионата Республики Казахстан среди молодежи.