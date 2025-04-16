Сегодня состоялась внеочередная конференция Республиканской Федерации кокпара. В ходе заседания были подведены итоги работы организации за прошлый год и озвучены планы на текущий период, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Республиканская федерация кокпара

Президент Ассоциации национальных видов спорта Еркебулан Ильясов предложил назначить нового руководителя Федерации кокпара. По результатам обсуждения новым президентом избран депутат Мажилиса, почётный президент Федерации кокпара и активный сторонник национального спорта — Айдарбек Ходжаназаров.

«Бауыржан Абдирашитович добровольно сложил с себя полномочия. Благодарим его за вклад в развитие отрасли. В связи с этим президентом Федерации избран депутат Мажилиса, почётный президент Федерации кокпара Айдарбек Ходжаназаров. Многие из нас хорошо его знают: в Костанайской области он сумел вывести кокпар на новый уровень. Уверен, под его руководством Федерация будет и дальше развиваться», — отметил Ильясов.

Айдарбек Ходжаназаров поблагодарил за оказанное доверие и поделился первоочередными шагами, направленными на развитие национального вида спорта.

«Мы запускаем Казахстанскую лигу по кокпару с призовым фондом в 25 миллионов тенге. Сейчас прорабатываем календарь спортивных мероприятий, чтобы определить точные сроки проведения. Кроме того, для популяризации кокпара в регионах планируем открыть филиалы федерации во всех областях, усилить работу по маркетингу и продвижению. Также мы увеличим призовой фонд чемпионатов и предусмотрим дополнительные поощрения для команд, показавших выдающуюся игру», — рассказал он.

Также планируется ввести специальные номинации и призы для лучших игроков и наиболее подготовленных лошадей. А владельцам лошадей, успешно выступивших на соревнованиях, будет выделен определённый процент от призового фонда — это делается для того, чтобы избежать отказов от предоставления лошадей для участия в играх.

В завершение конференции участники обсудили текущее состояние кокпара, а также состоялась жеребьёвка Чемпионата Республики Казахстан среди молодежи.