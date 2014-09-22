Б. Сагинтаев предложил оставить предпринимателей без печатей

Экономика
"Госорганы ставят гербовую печать на документы, это понятно. Но зачем печать бизнесу? У него есть фирменный бланк, пишет свое письмо, ставит штамп. Это лишнее требование, которое сегодня в наших законах прописано. Никакой печати не надо", – сказал он в интервью программе "Слуги народа" на телеканале КТК, передает Казинформ.

Первый вице–премьер также излишним считает определение уставного капитала бизнеса в 100 тенге.

"У нас было так, что минимальный уставной капитал для бизнеса был 100 тенге. Это же издевательство. Что можно купить сегодня на 100 тенге? Поэтому мы сегодня говорим: чем писать 100 тенге, лучше совсем отменить эту неработающую норму", – добавил он.

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