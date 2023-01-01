Бабу-ягу не подвозили? Общество 1 января 2023 г. 3:00 14 Жанар Мыктыбаева Дело было в тяжелые 90-е в небольшом районном центре, в одной из средних школ. Прошли уроки, подведена черта под второй четвертью. Казалось, можно и расслабиться… Но тут приходит разнарядка из акимата: снарядить двое саней с костюмированной командой во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой и отправить всех на центральную площадь катать и развлекать народ. Что ж, надо, так надо. А кого можно отправить на массовку за два-три часа до встречи Нового года? Конечно, только молодежь. Изрядно подготовившись – сани запряженные, учителя – наряженные, кто в какой карнавальный костюм – отправляются на гулянье. Катание удалось: бубенчики звенели, гармонь играла, все смеялись и радовались от души. Катали всех – и детей, и взрослых. Сани мчались, обгоняя друг друга, а начавшийся снегопад слепил глаза. Но молодежь уже было не остановить. Один ямщик так разогнался, что по дороге потеряли одну из учительниц. Конкретно где – никто не понял, не увидел. Пропажу обнаружили только на площади. Выпала из саней самая молодая и красивая из наших коллег. Можно сказать, наша гордость. В нее были влюблены все учителя-мужчины, старшеклассники школы. Но она была замужем. А пришла наша краса на праздник в образе Бабы-яги. В жарком угаре праздника никто не мог сказать, где же выпала из саней наша Баба-яга. Мороз крепчал, народу на площади прибывало. А мы искали коллегу. Сначала все шутили, смеялись, но чем дольше мы искали, тем печальнее становились наши лица. Уже и улицы, где мы катали людей, проехали, заглянули в переулки – ее нигде нет. А на площади народ веселится вовсю, людей много, не протолкнуться. В какой-то момент появился супруг пропавшей коллеги и начал искать ее с нами. Надо было видеть удивление людей, когда мы заглядывали практически в каждую машину и спрашивали: «Бабу-ягу не подвозили?..» Отчаяние берет верх – и мы решили идти в полицию за помощью. Как вдруг раздается радостный мужской крик: «Вот, вот она, моя Баба-яга!» Невольно оборачиваемся туда, откуда раздался голос, и видим, как мужчина бежит на сцену, отталкивает Деда Мороза с микрофоном в руках и обнимает... Снегурочку. Конечно, мы все подбежали, кричим от радости, потому что во внучке Деда Мороза узнаем нашу пропажу. Но как Баба-яга вдруг стала Снегурочкой? Это осталось тайной. Муж от греха и коллег подальше забрал ее домой, даже не дав поговорить с нами. Но, скажу честно, стресс мы тогда получили колоссальный. Сняли мы его песней «Увезу тебя я в тундру», которую исполнили на сцене всем коллективом и даже получили главный приз праздника. Благо гармонист Сергей Николаевич был рядом.