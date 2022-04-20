Бахыт Султанов возглавил совет директоров Фонда "Даму"

Бахыт Султанов избран председателем Совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", сообщает Kazpravda.kz.

"АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением его Совета директоров Султанов Б.Т. избран председателем Совета директоров фонда", - говорится в сообщении KASE.

С учетом внесенного изменения Совет директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" состоит из семи человек: Султанов Б.Т., Бахмутова Е.Л., Баталов Р.А., Нургалиева А.Б., Жаксылыков Т.М., Мухамеджанов А.Б., Бурибаева Г.А., добавили в пресс-службе.