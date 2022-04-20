Кадровые назначения
Бахыт Султанов возглавил совет директоров Фонда "Даму"
Бахыт Султанов избран председателем Совета директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", сообщает Kazpravda.kz.
"АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" (Алматы), облигации которого находятся в официальном списке Казахстанской фондовой биржи (KASE), уведомило KASE о том, что решением его Совета директоров Султанов Б.Т. избран председателем Совета директоров фонда", - говорится в сообщении KASE.
С учетом внесенного изменения Совет директоров АО "Фонд развития предпринимательства "Даму" состоит из семи человек: Султанов Б.Т., Бахмутова Е.Л., Баталов Р.А., Нургалиева А.Б., Жаксылыков Т.М., Мухамеджанов А.Б., Бурибаева Г.А., добавили в пресс-службе.