Бакыт Жанабаев соответствует требованиям к кандидатам в президенты Казахстана – ЦИК

Центральная избирательная комиссия приняла постановление об установлении соответствия кандидата в президенты Казахстана Бакыта Жанабаева, сообщает Kazpravda.kz.

В соответствии со статьей 54, пунктом 3 и подпунктом 2) пункта 6 статьи 56 Конституционного закона РК от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» Центральная избирательная комиссия РК постановила установить, что кандидат в президенты Казахстана Жанабаев Бакыт Маратович соответствует предъявляемым к нему Конституцией РК и Конституционным законом РК от 28 сентября 1995 года «О выборах в Республике Казахстан» требованиям.

Также Центризбирком постановил выдать в необходимом количестве подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидата в президенты республики.

Кандидатура Жанабаева была выдвинута Казахстанской лигой любителей футбола.

Отметим, сегодня ЦИК отказал в регистрации трем претендентам на пост президента РК.