фото: с election.gov.kz
Политика

ЦИК отказал в регистрации трем претендентам на пост президента РК

Диасов Ораз
корреспондент

В Центральной избирательной комиссии Казахстана заявили, что кандидаты в президенты РК Талгат Ергалиев, Фатима Бизакова и Хайрулла Габжалилов не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Конституцией и Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан», сообщает корреспондент Кazpravda.kz.

«Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты РК Талгат Ергалиев не соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом «О выборах в РК», сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Позже член Центризбиркома Мухтар Ерман сообщил, что согласно представленным сведениям Минюста, выдвинувшее кандидатом в президенты РК республиканское объединение юрлиц «Союз строителей Казахстана» не отвечает положениям пункта 1 статьи 55 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан». В то же время кандидат в президенты Талгат Ергалиев не соответствует требованиям, установленным статьей 54 Конституционного закона «О выборах в РК».

«По данным МВД, Талгат Ергалиев родился в 1966 году в Жантеке Коргалжынского района Целиноградской области, по данным Гепрокуратуры, не имеет судимости. От рождения является гражданином РК и проживает в стране 56 лет. Имеет высшее образование, имеет стаж работы на госслужбе сроком 3 года и 4 месяца», пояснил Ерман.

Центральная избирательная комиссия также установила, что кандидат в президенты РК Хайрулла Габжалилов также не соответствует требованиям выборного законодательства.

Член ЦИК Асылбек Смагулов сообщил, что он не является гражданином Казахстана по рождению и не имеет стажа работы на госслужбе.

Член Центризбиркома Шавхат Утемисов в свою очередь сообщил, что и Фатима Бизакова не имеет стажа работы на госслужбе.

Популярное

Все
В течение двух дней, 13–14 октября, в Астане состоятся три многосторонние встречи на высшем уровне – VI саммит СВМДА, заседание Совета глав государств СНГ и форум «Центральная Азия – Россия»
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Выдвиженцев – двенадцать
Жильцы ряда многоквартирных домов Алматинской области встречают очередной отопительный сезон с ледяными батареями
Ландшафты Чарына и Иссыка
Выборы депутатов в Мажилис Парламета и областные маслихаты состоятся в первой половине будущего года. Об их значении мы попросили рассказать депутата Акмолинского облмаслихата, председателя общественного совета города Косшы, председателя Ассоциации деловых женщин по региону Сайру Матайбаеву
В Семее в музее Абая хранится фарфоровая пиала, которая принадлежала великому казахскому поэту и философу Абаю Кунанбаеву
Цикл картин «Алаш Орда» казахстанской художницы Айши Сабыржанкызы удостоен главной награды на престижном конкурсе в Великобритании
Важный шаг к Независимости
От педагога до министра
Сотни стихийных мусорных свалок захламляют территорию Южного Казахстана, нанося вред экологии и ухудшая санитарное состояние вокруг населенных пунктов
Чтобы помнили
Владимир Путин прибыл в Астану
Радетельный сын родной земли
«Адай» звучит в Швейцарии
Дом, где рождались шедевры
Звезда для маэстро
Целая россыпь наград
Майнить по-белому
Экономическое развитие немыслимо без науки
Женщину с 7-летней дочерью нашли убитыми в Карагандинской области: версию их смерти рассказала бабушка
Касым-Жомарт Токаев принял участие в форуме сторонников
Токаев принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Игорь Лепеха стал заместителем министра внутренних дел Казахстана
В Сибири казахское сокровище тазы дает уроки милосердия и любви
Алихан Смаилов: Казахстан готов нарастить поставки товаров в Иран
Запущено пробное онлайн-тестирование для подготовки к ЕНТ
Берик Алибай: сегодня его работы украшают самые лучшие коллекции мира
Найдены тела двух пропавших рыбаков в Павлодарской области
Минобороны предупредило казахстанцев о передвижении воинских эшелонов
Правительство утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня Республики
25 человек осудили по делу нашумевшей финпирамиды в Казахстане
Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент
Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области
Школьники Астаны 13-14 октября будут учиться онлайн – СМИ
Скорая помощь протаранила легковушку в Карагандинской области, погиб человек
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Закон Республики Казахстан
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД

Читайте также

Международное сотрудничество , Политика
Принято Астанинское заявление о трансформации СВМДА
Международное сотрудничество , Политика
СВМДА планируется преобразовать в полноценную международную…
Политика , Сенат
Досрочно прекращены полномочия сенатора Куришбаева
Международное сотрудничество , Политика
Владимир Путин прибыл в Астану

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]