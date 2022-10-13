ЦИК отказал в регистрации трем претендентам на пост президента РК

В Центральной избирательной комиссии Казахстана заявили, что кандидаты в президенты РК Талгат Ергалиев, Фатима Бизакова и Хайрулла Габжалилов не соответствуют требованиям, предъявляемым к ним Конституцией и Конституционным законом РК «О выборах в Республике Казахстан», сообщает корреспондент Кazpravda.kz.

«Центральной избирательной комиссией установлено, что кандидат в президенты РК Талгат Ергалиев не соответствует требованиям, предъявляемым к нему Конституцией и Конституционным законом «О выборах в РК», – сказал председатель ЦИК Нурлан Абдиров.

Позже член Центризбиркома Мухтар Ерман сообщил, что согласно представленным сведениям Минюста, выдвинувшее кандидатом в президенты РК республиканское объединение юрлиц «Союз строителей Казахстана» не отвечает положениям пункта 1 статьи 55 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан». В то же время кандидат в президенты Талгат Ергалиев не соответствует требованиям, установленным статьей 54 Конституционного закона «О выборах в РК».

«По данным МВД, Талгат Ергалиев родился в 1966 году в Жантеке Коргалжынского района Целиноградской области, по данным Гепрокуратуры, не имеет судимости. От рождения является гражданином РК и проживает в стране 56 лет. Имеет высшее образование, имеет стаж работы на госслужбе сроком 3 года и 4 месяца», – пояснил Ерман.

Центральная избирательная комиссия также установила, что кандидат в президенты РК Хайрулла Габжалилов также не соответствует требованиям выборного законодательства.

Член ЦИК Асылбек Смагулов сообщил, что он не является гражданином Казахстана по рождению и не имеет стажа работы на госслужбе.

Член Центризбиркома Шавхат Утемисов в свою очередь сообщил, что и Фатима Бизакова не имеет стажа работы на госслужбе.