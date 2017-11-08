Фото пресс-службы Премьер-министра РК
В Үкімет үйі Премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам развития экспорта, сообщает Кazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.
В ходе совещания обсуждены направления реализации комплексной национальной системы развития экспорта сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки. Рассмотрен список товаров, обладающих экспортным потенциалом.
Справочно: Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки за январь-август 2017 года составил $1 347,9 млн. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года наблюдается увеличение экспорта продукции АПК на 10,6% (с $1,2 млрд до $1,34 млрд), в том числе продукции переработки на 9,9% (с $563,1 млн до $625 млн). По структуре экспорта основной объем приходится на пшеницу (28,3%) и муку (21,0%).