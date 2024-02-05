Баланс автобусной карты стало возможным пополнить моментально онлайн в Астане

Информацию об этом предоставили в столичной транспортной компании CTS, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны
Как уточняется, до этого при удаленном пополнении баланса транспортной карты платеж обрабатывался до 24 часов, что доставляло большие неудобства жителям и гостям города. В связи с переходом на новую систему оплаты avtobys.kz, появилась возможность поступления платежа моментально.
— После пополнения баланса или покупки выбранного тарифа платеж необходимо активировать. Активация платежа доступна в любом маршруте общественного транспорта. Для этого необходимо удерживать транспортную карту на планшете автобуса 2-3 секунды, — пояснили в городской администрации.
Также в акимате напомнили, что при активации платежа одновременно происходит и взимание оплаты за проезд. Необходимо учесть эту информацию при активации платежей.
Напомним, что в этом году для удобства горожан планируют ввести виртуальную транспортную карту.