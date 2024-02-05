Баланс автобусной карты стало возможным пополнить моментально онлайн в Астане

Информацию об этом предоставили в столичной транспортной компании CTS, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, до этого при удаленном пополнении баланса транспортной карты платеж обрабатывался до 24 часов, что доставляло большие неудобства жителям и гостям города. В связи с переходом на новую систему оплаты avtobys.kz, появилась возможность поступления платежа моментально.

— После пополнения баланса или покупки выбранного тарифа платеж необходимо активировать. Активация платежа доступна в любом маршруте общественного транспорта. Для этого необходимо удерживать транспортную карту на планшете автобуса 2-3 секунды, — пояснили в городской администрации.

Также в акимате напомнили, что при активации платежа одновременно происходит и взимание оплаты за проезд. Необходимо учесть эту информацию при активации платежей.

Напомним, что в этом году для удобства горожан планируют ввести виртуальную транспортную карту.