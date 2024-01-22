Виртуальные транспортные карты введут в Астане

Об этом сообщили в ТОО «City Transportation Systems»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня учащиеся столичных учебных заведений в возрасте от 7 до 18 лет имеют право бесплатного проезда в городском и пригородных маршрутах общественного транспорта Астаны при обязательной валидации школьными транспортными картами. Родители школьников отмечают, что дети часто забывают или теряют их. В связи с этим корреспондент Kazpravda.kz обратился с запросом в пресс-службу CTS.

Там рассказали, что в настоящее время проводится модернизация электронной системы оплаты проезда в общественном транспорте Астаны.

"В течении 2024 года для удобства жителей планируется введение виртуальной транспортной карты", – отметили в CTS.

Ранее отмечалось, что оплатить проезд в автобусах Астаны теперь можно через Bluetooth.